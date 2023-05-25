mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Изображение материала

Жителей Уфы приглашают посмотреть на единственную звезду Солнечной системы

25 мая 2023, 11:55
Фото: 1MI

Жители смогут понаблюдать за солнцем через специальный телескоп

Уфимский городской планетарий проводит акцию, в рамках которой все желающие смогут понаблюдать за солнцем через телескоп с высочайшим контрастом изображения

Жители и гости Уфы смогут понаблюдать за солнцем через специальный телескоп. Бесплатная акция, организованная Уфимским городским планетарием, состоится в пятницу, 26 мая, с 12.00 до 14.00 часов на Набережной реки Белой у причала «Монумент Дружбы».

Понаблюдать за светилом гости мероприятия смогут через специальный телескоп Coronado SolarMax II 90, в котором работает чрезвычайно сложная уникальная система фильтрации.

Как пояснили в планетарии, перед объективом телескопа располагается интерференционный узкополосный резонатор Фабри-Перо. Данный резонатор, в свою очередь, дает полосу пропускания световых волн всего < 0,7 Ангстрем (внесистемная единица измерения длины, равная 10⁻¹⁰ м — прим. ред.) в линии водорода (H-альфа), узком видимом диапазоне. Это позволяет наблюдать детали хромосферы на диске звезды, а также является залогом высочайшего контраста изображения.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Культура
Подпишитесь
«Достало это все»: глава Башкирии высказался о золотодобытчиках
Сегодня, 07:22
Глава Башкирии написал пост на украинском языке, касающийся СВО
Сегодня, 05:21
Сильная жара ожидает Башкирию уже в грядущие выходные
Сегодня, 03:47
Как попить из сортира: что говорят о поведении Газманова на озерах в Соль-Илецке
Вчера, 09:36
Здравствуй, лето: топ-5 актуальных мест для прогулок по теплой Уфе
Вчера, 05:01
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 04:00