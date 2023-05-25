Жителей Уфы приглашают посмотреть на единственную звезду Солнечной системы

Как пояснили в планетарии, перед объективом телескопа располагается интерференционный узкополосный резонатор Фабри-Перо. Данный резонатор, в свою очередь, дает полосу пропускания световых волн всего < 0,7 Ангстрем (внесистемная единица измерения длины, равная 10⁻¹⁰ м — прим. ред.) в линии водорода (H-альфа), узком видимом диапазоне. Это позволяет наблюдать детали хромосферы на диске звезды, а также является залогом высочайшего контраста изображения.