Жителей Уфы приглашают посмотреть на единственную звезду Солнечной системы

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Жители и гости Уфы смогут понаблюдать за солнцем через специальный телескоп. Бесплатная акция, организованная Уфимским городским планетарием, состоится в пятницу, 26 мая, с 12.00 до 14.00 часов на Набережной реки Белой у причала «Монумент Дружбы».
Понаблюдать за светилом гости мероприятия смогут через специальный телескоп Coronado SolarMax II 90, в котором работает чрезвычайно сложная уникальная система фильтрации.
Как пояснили в планетарии, перед объективом телескопа располагается интерференционный узкополосный резонатор Фабри-Перо. Данный резонатор, в свою очередь, дает полосу пропускания световых волн всего < 0,7 Ангстрем (внесистемная единица измерения длины, равная 10⁻¹⁰ м — прим. ред.) в линии водорода (H-альфа), узком видимом диапазоне. Это позволяет наблюдать детали хромосферы на диске звезды, а также является залогом высочайшего контраста изображения.