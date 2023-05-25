mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Изображение материала

В Уфе здание ВДНХ выставлено на продажу за 1,44 миллиарда рублей

25 мая 2023, 10:45
Фото: Циан.ру

В Уфе здание ВДНХ продают за 1,44 миллиарада рублей

Объявление о продаже одного из крупнейших ТЦ Уфы ВДНХ было опубликовано накануне на портале Циан.ру.

В Уфе на продажу выставлено помещение торгово-выставочного центра ВДНХ Экспо за 1,44 миллиарда рублей. Объявление о продаже было опубликовано неделю назад на сайте Циан.ру.

В описании говорится, что площадь выставленной на продажу территории составляет 65 601 кв. м и находится на первом этаже. Отмечается, что площадь будет занята арендатором до сентября 2025 года.

Отметим, что зданиями торгово-выставочного комплекса владеют несколько компания, наибольшая доля принадлежит ОАО «Выставочный комплекс „Башкортостан““. Согласно данным Спарк-Интерфакс, акционерами компании являются администрация города Уфы (51%) и ООО „Производственное объединение „Уралсоцсервис“» (49%), учредителем которого является Руслан Манапов, он же занимает должность директора ВК «Башкортостан».

Индекс риска ОАО «ВК „Башкортостан“» Спарк-Интерфакс оценивает как высокий, среди факторов риска указано, что «компания выступает в Арбитражных судах только в роли Ответчика».

Так, в 2021 году в Арбитражный суд Башкирии поступило заявление о признании ОАО «ВК „Башкортостан“» банкротом. Истцом выступила ООО «Экспо-плаза». В апреле 2022 года производство по делу было прекращено. 

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«Достало это все»: глава Башкирии высказался о золотодобытчиках
Сегодня, 07:22
Глава Башкирии написал пост на украинском языке, касающийся СВО
Сегодня, 05:21
Сильная жара ожидает Башкирию уже в грядущие выходные
Сегодня, 03:47
Как попить из сортира: что говорят о поведении Газманова на озерах в Соль-Илецке
Вчера, 09:36
Здравствуй, лето: топ-5 актуальных мест для прогулок по теплой Уфе
Вчера, 05:01
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 04:00