В Уфе здание ВДНХ выставлено на продажу за 1,44 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Уфе на продажу выставлено помещение торгово-выставочного центра ВДНХ Экспо за 1,44 миллиарда рублей. Объявление о продаже было опубликовано неделю назад на сайте Циан.ру.
В описании говорится, что площадь выставленной на продажу территории составляет 65 601 кв. м и находится на первом этаже. Отмечается, что площадь будет занята арендатором до сентября 2025 года.
Отметим, что зданиями торгово-выставочного комплекса владеют несколько компания, наибольшая доля принадлежит ОАО «Выставочный комплекс „Башкортостан““. Согласно данным Спарк-Интерфакс, акционерами компании являются администрация города Уфы (51%) и ООО „Производственное объединение „Уралсоцсервис“» (49%), учредителем которого является Руслан Манапов, он же занимает должность директора ВК «Башкортостан».
Индекс риска ОАО «ВК „Башкортостан“» Спарк-Интерфакс оценивает как высокий, среди факторов риска указано, что «компания выступает в Арбитражных судах только в роли Ответчика».
Так, в 2021 году в Арбитражный суд Башкирии поступило заявление о признании ОАО «ВК „Башкортостан“» банкротом. Истцом выступила ООО «Экспо-плаза». В апреле 2022 года производство по делу было прекращено.