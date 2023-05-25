В Уфе произошел пожар неподалёку от Затонского моста

В редакцию Mkset.ru обратились читатели, заметившие столб дыма. поднимающийся над домами. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ, где сообщили, что пожар произошел около строения 53/2 на Сафроновском проезде (промышленная зона в районе Затонского моста).