В Уфе произошел пожар неподалёку от Затонского моста

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В редакцию Mkset.ru обратились читатели, заметившие столб дыма. поднимающийся над домами. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ, где сообщили, что пожар произошел около строения 53/2 на Сафроновском проезде (промышленная зона в районе Затонского моста).
Как выяснилось, там загорелся мусор. В настоящий момент огонь уже потушен. Пострадавших нет.
Напомним, ранее в Башкирии загорелся крупный мебельный магазин. Прибывшие на место сотрудники МЧС сообщали плотном задымлении и языках пламени.