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В Уфе произошел пожар неподалёку от Затонского моста

25 мая 2023, 08:12
Фото: 1MI

На Сафроновском проезде в Уфе произошел пожар

Очевидцы заметили столб дыма, поднимающийся от строений на Сафроновском проезде. Ситуацию прокомментировали в МЧС

В редакцию Mkset.ru обратились читатели, заметившие столб дыма. поднимающийся над домами. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ, где сообщили, что пожар произошел около строения 53/2 на Сафроновском проезде (промышленная зона в районе Затонского моста).

Фото: Предоставлено читателями Mkset

Как выяснилось, там загорелся мусор. В настоящий момент огонь уже потушен. Пострадавших нет.

Напомним, ранее в Башкирии загорелся крупный мебельный магазин. Прибывшие на место сотрудники МЧС сообщали плотном задымлении и языках пламени.

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