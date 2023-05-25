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В Петербурге открылся юбилейный, Х Невский международный экологический конгресс

25 мая 2023, 17:44
Фото: Росконгресс
Главная тема открывшегося в Таврическом дворце НМЭК-23 звучит так – «Экология: право, а не привилегия». Организаторы форума вынесли на обсуждение наиболее актуальные проблемы, касающиеся охраны природы, в том числе связанные с климатическими изменениями.

Участников конгресса во время церемонии приветствовали первый заместитель председателя СФ Андрей Яцкин и глава Минприроды РФ Александр Козлов. Они ознакомились  с обширной экспозицией, представленной на Х Невском международном экологическом конгрессе. Об этом сообщает newia.ru.

Яцкин отметил, что за 15 лет работы НМЭК подтвердил статус авторитетной международной площадки. Он акцентировал внимание на девизе конгресса этого года «Экология – это право, а не привилегия» как квинтэссенции всех проведённых за эти годы форумов.

Деловая программа первого дня включала в себя панельные дискуссии и круглые столы. Среди обсуждаемых тем такие, как «Лес – легкие планеты», «Вода – главный ресурс будущего»,  «Экономика замкнутого цикла: вечный двигатель в мире ресурсов», «Сохранение экологии Арктики и Антарктики: новые вызовы и перспективы развития» и не только. Эксперты и гости форума обсудили также приоритеты в национальной стратегии сохранения окружающей среды, внедрение инструментов IT защиту экологии и вызовы, которые бросает изменение климата.

Трансляция мероприятий деловой программы организована на сайтах Невского международного экологического конгресса, Совфеда, МПА СНГ, Фонда Росконгресс и на телеканале «Вместе-РФ». Также следить за ними можно в социальных сетях. Оператором по подготовке и проведению мероприятия выступил Фонд Росконгресс, Медиахолдинг 1MI - официальный информационный партнер НМЭК-23.

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