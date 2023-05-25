В Петербурге открылся юбилейный, Х Невский международный экологический конгресс

Деловая программа первого дня включала в себя панельные дискуссии и круглые столы. Среди обсуждаемых тем такие, как «Лес – легкие планеты», «Вода – главный ресурс будущего», «Экономика замкнутого цикла: вечный двигатель в мире ресурсов», «Сохранение экологии Арктики и Антарктики: новые вызовы и перспективы развития» и не только. Эксперты и гости форума обсудили также приоритеты в национальной стратегии сохранения окружающей среды, внедрение инструментов IT защиту экологии и вызовы, которые бросает изменение климата.