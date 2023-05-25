В Петербурге открылся юбилейный, Х Невский международный экологический конгресс

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Участников конгресса во время церемонии приветствовали первый заместитель председателя СФ Андрей Яцкин и глава Минприроды РФ Александр Козлов. Они ознакомились с обширной экспозицией, представленной на Х Невском международном экологическом конгрессе. Об этом сообщает newia.ru.
Яцкин отметил, что за 15 лет работы НМЭК подтвердил статус авторитетной международной площадки. Он акцентировал внимание на девизе конгресса этого года «Экология – это право, а не привилегия» как квинтэссенции всех проведённых за эти годы форумов.
Деловая программа первого дня включала в себя панельные дискуссии и круглые столы. Среди обсуждаемых тем такие, как «Лес – легкие планеты», «Вода – главный ресурс будущего», «Экономика замкнутого цикла: вечный двигатель в мире ресурсов», «Сохранение экологии Арктики и Антарктики: новые вызовы и перспективы развития» и не только. Эксперты и гости форума обсудили также приоритеты в национальной стратегии сохранения окружающей среды, внедрение инструментов IT защиту экологии и вызовы, которые бросает изменение климата.
Трансляция мероприятий деловой программы организована на сайтах Невского международного экологического конгресса, Совфеда, МПА СНГ, Фонда Росконгресс и на телеканале «Вместе-РФ». Также следить за ними можно в социальных сетях. Оператором по подготовке и проведению мероприятия выступил Фонд Росконгресс, Медиахолдинг 1MI - официальный информационный партнер НМЭК-23.