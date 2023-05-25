В Москве простились с Петром Кучеренко, замглавой Минобрнауки России

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Кучеренко скончался 20 мая в возрасте 46 лет, пишет RT.
По информации РИА Новости, на прощание пришли его вдова Диана Гурцкая, замглава Минобрнауки России Константин Могилевский, заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, а также певица Лолита.
Петру Кучеренко стало плохо в самолете, когда российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубе. Самолет совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах, где врачи пытались оказать помощь, но не смогли спасти жизнь Петра Кучеренко.