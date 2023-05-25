В Москве простились с Петром Кучеренко, замглавой Минобрнауки России

Петру Кучеренко стало плохо в самолете, когда российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубе. Самолет совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах, где врачи пытались оказать помощь, но не смогли спасти жизнь Петра Кучеренко.