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Published Сегодня, 18:17

Modified Сегодня, 18:18

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В Москве простились с Петром Кучеренко, замглавой Минобрнауки России

25 мая 2023, 18:17
Прощание с Петром Кучеренко, заместителем главы Министерства науки и высшего образования России, мужем певицы Дианы Гурцкой, прошло в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

Кучеренко скончался 20 мая в возрасте 46 лет, пишет RT.

По информации РИА Новости, на прощание пришли его вдова Диана Гурцкая, замглава Минобрнауки России Константин Могилевский, заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, а также певица Лолита.

Петру Кучеренко стало плохо в самолете, когда российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубе. Самолет совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах, где врачи пытались оказать помощь, но не смогли спасти жизнь Петра Кучеренко.

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