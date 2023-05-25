Сильная жара ожидает Башкирию уже в грядущие выходные

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
В Башкирии уже сегодня ожидается потепление до +31 градуса. Синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, а также слабый неустойчивый ветер. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в Башгидрометцентре.
В пятницу, 26 мая, ночью температура воздуха составит +10, +15°, по востоку до +5°, днем +26, +31°. Осадков в конце рабочей недели также не предвидится. Ветер юго-восточной, южный, ночью слабый. Аналогичные погодные условия сохранятся в республике и в субботу, 27 мая.
Ещё сильнее потеплеет в воскресенье, 28 мая. По данным синоптиков, в конце недели температура воздуха ночью составит +22°, утром +13°, днем +31° и вечером +29°.