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Сильная жара ожидает Башкирию уже в грядущие выходные

25 мая 2023, 03:47
Фото: 1MI
В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Башкирии солнечную погоду и потепление до +26, +31 градуса.

В Башкирии уже сегодня ожидается потепление до +31 градуса. Синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, а также слабый неустойчивый ветер. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в Башгидрометцентре.

В пятницу, 26 мая, ночью температура воздуха составит +10, +15°, по востоку до +5°, днем +26, +31°. Осадков в конце рабочей недели также не предвидится. Ветер юго-восточной, южный, ночью слабый. Аналогичные погодные условия сохранятся в республике и в субботу, 27 мая.

Ещё сильнее потеплеет в воскресенье, 28 мая. По данным синоптиков, в конце недели температура воздуха ночью составит +22°, утром +13°, днем +31° и вечером +29°.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Новости Уфы#Город#Погода
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