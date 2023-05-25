В Башкирии семьям погибших военнослужащих выплатили более полумиллиарда рублей

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Из бюджета Башкирии в 2022 году было выплачено 548,3 миллиона рублей 739 членам семей погибших военнослужащих в ходе специальной военной операции. Выплаты осуществляются в рамках закона «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих» в равных долях каждому члену семьи».
По данным уполномоченного по правам человека в РБ Михаила Закомалдина, всего соцподдержка в республике оказывается 1,2 млн жителям, среди которых 243 тысячи семьи с детьми. Общая сумма выплат по мерам поддержки превысила 32 миллиарда рублей.