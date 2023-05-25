В Башкирии семьям погибших военнослужащих выплатили более полумиллиарда рублей

По данным уполномоченного по правам человека в РБ Михаила Закомалдина, всего соцподдержка в республике оказывается 1,2 млн жителям, среди которых 243 тысячи семьи с детьми. Общая сумма выплат по мерам поддержки превысила 32 миллиарда рублей.