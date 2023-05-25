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В Башкирии семьям погибших военнослужащих выплатили более полумиллиарда рублей

25 мая 2023, 12:51
Фото: 1MI

За 2022 год семьи погибших военнослужащих из Башкирии получили более 500 млн рублей

Выплачена сумма была за 2022 год семьям погибших военнослужащих из Башкирии, сообщил сегодня уполномоченный по правам человека в РБ Михаил Закомалдин.

Из бюджета Башкирии в 2022 году было выплачено 548,3 миллиона рублей 739 членам семей погибших военнослужащих в ходе специальной военной операции. Выплаты осуществляются в рамках закона «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих» в равных долях каждому члену семьи». 

По данным уполномоченного по правам человека в РБ Михаила Закомалдина, всего соцподдержка в республике оказывается 1,2 млн жителям, среди которых 243 тысячи семьи с детьми. Общая сумма выплат по мерам поддержки превысила 32 миллиарда рублей. 

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