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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Дмитрием Токаревым

25 мая 2023, 16:13
Фото: Администрация Дуванского района // vk.com
Об этом сегодня сообщает администрация Дуванского района.

Сегодня, 25 мая, в Дуванском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции ефрейтором Дмитрием Токаревым.

Как сообщили в администрации муниципалитета, мужчина родился в селе Михайловка, а после окончания Дуванского аграрного техникума по специальности «Ветеринария» был призван в армию.

— Главный ефрейтор Дмитрий Токарев служил разведчиком-пулеметчиком род войск. Он был прекрасным сыном, братом, мужем, преданным другом, истинным патриотом своей страны. Память о нем будет жить вечно в наших сердцах, — добавили в муниципалитете.
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