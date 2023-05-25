В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Дмитрием Токаревым

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Сегодня, 25 мая, в Дуванском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции ефрейтором Дмитрием Токаревым.
Как сообщили в администрации муниципалитета, мужчина родился в селе Михайловка, а после окончания Дуванского аграрного техникума по специальности «Ветеринария» был призван в армию.
— Главный ефрейтор Дмитрий Токарев служил разведчиком-пулеметчиком род войск. Он был прекрасным сыном, братом, мужем, преданным другом, истинным патриотом своей страны. Память о нем будет жить вечно в наших сердцах, — добавили в муниципалитете.