В Башкирии две женщины несколько часов пытали знакомую прямо на кладбище

По версии следствия, в январе 2021 года женщина заподозрила, что у ее отца есть любовная связь на стороне и ы ходе распития спиртных напитков, предложила родственнице проучить предполагаемую любовницу. Они позвали её на встречу якобы для важного разговора, далее женщину посадили в автомобиль и отвезли против воли на кладбище в Белебей. Там над ней в течение нескольких часов избивали и угрожали убийством.