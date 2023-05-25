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В Башкирии две женщины несколько часов пытали знакомую прямо на кладбище

25 мая 2023, 09:10
Фото: 1MI
Белебеевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц по статьям «похищение человека», «причинение средней тяжести вреда здоровью», «угроза убийством» и «грабеж», сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в январе 2021 года женщина заподозрила, что у ее отца есть любовная связь на стороне и ы ходе распития спиртных напитков, предложила родственнице проучить предполагаемую любовницу. Они позвали её на встречу якобы для важного разговора, далее женщину посадили в автомобиль и отвезли против воли на кладбище в Белебей. Там над ней в течение нескольких часов избивали и угрожали убийством.

Позднее обвиняемые привезли потерпевшую к дому, где проживает мужчина, для дальнейшего разбирательства. Увидев, что потерпевшая пытается воспользоваться сотовым телефоном, одна из злоумышленниц выхватила его у нее из рук.

Неправомерные действия пресечены прибывшими сотрудниками правоохранительных органов. Обвиняемые не признали свою вину.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Новости Уфы#Новости Башкирии#Суд
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