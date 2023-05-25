В Башкирии две женщины несколько часов пытали знакомую прямо на кладбище

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
По версии следствия, в январе 2021 года женщина заподозрила, что у ее отца есть любовная связь на стороне и ы ходе распития спиртных напитков, предложила родственнице проучить предполагаемую любовницу. Они позвали её на встречу якобы для важного разговора, далее женщину посадили в автомобиль и отвезли против воли на кладбище в Белебей. Там над ней в течение нескольких часов избивали и угрожали убийством.
Позднее обвиняемые привезли потерпевшую к дому, где проживает мужчина, для дальнейшего разбирательства. Увидев, что потерпевшая пытается воспользоваться сотовым телефоном, одна из злоумышленниц выхватила его у нее из рук.
Неправомерные действия пресечены прибывшими сотрудниками правоохранительных органов. Обвиняемые не признали свою вину.