Три города Башкирии соединят троллейбусной сетью

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Власти сообщили о намерении запустить троллейбусы между Стерлитамаком, Салаватом и Ишимбаем. Об этом заявил замглавы Стерлитамака Артур Гафаров, сообщает администрация города в своих социальных сетях.
Чиновник отмечает, что подобная практика есть уже в некоторых регионах, также заинтересованы в этом и администрации трех городов южного промузла. На данный момент власти рассчитывают пассажиропоток.
Между тем, в самом Стерлитамаке на линию ежедневно выходят 50 троллейбус и износ подвижного состава составляет 99%. Город изыскивает возможности приобретения новых троллейбусов.