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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Три города Башкирии соединят троллейбусной сетью

25 мая 2023, 13:30

Между Стерлитамаком, Салаватом и Ишимбаев намерены запустить троллейбусы

Намерение соединить Стерлитамак, Салават и Ишимбай троллейбусной сетью озвучил сегодня замглавы администрации Стерлитамака.

Власти сообщили о намерении запустить троллейбусы между Стерлитамаком, Салаватом и Ишимбаем. Об этом заявил замглавы Стерлитамака Артур Гафаров, сообщает администрация города в своих социальных сетях. 

Чиновник отмечает, что подобная практика есть уже в некоторых регионах, также заинтересованы в этом и администрации трех городов южного промузла. На данный момент власти рассчитывают пассажиропоток. 

Между тем, в самом Стерлитамаке на линию ежедневно выходят 50 троллейбус и износ подвижного состава составляет 99%. Город изыскивает возможности приобретения новых троллейбусов. 

#Элина Сайфранова
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