Транспортный коллапс: в Уфе сломались светофоры на проспекте Октября

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
На одной из главных дорожных артерий города в Уфе, проспекте Октября сломались светофоры. В частности, светофоры перестали работать на пересечении проспекта и улицы Города Галле. Об этом сообщают пользователи сервиса «Яндекс. Карты».
Сервис в настоящий момент оценивает загруженность на дорогах на четыре балла из десяти. Однако проспект на интерактивной карте подсвечен ярко-красным, что означает крайнюю степень его загруженности.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы. Мы опубликуем ответ сразу после получения.