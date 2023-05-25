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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

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Транспортный коллапс: в Уфе сломались светофоры на проспекте Октября

25 мая 2023, 11:27
Фото: 1MI

В Уфе сломались светофоры на проспекте Октября

Пользователи сервиса «Яндекс. Карты» сообщают о неработающих светофорах на одной из самых оживленных улиц города.

На одной из главных дорожных артерий города в Уфе, проспекте Октября сломались светофоры. В частности, светофоры перестали работать на пересечении проспекта и улицы Города Галле. Об этом сообщают пользователи сервиса «Яндекс. Карты».

Сервис в настоящий момент оценивает загруженность на дорогах на четыре балла из десяти. Однако проспект на интерактивной карте подсвечен ярко-красным, что означает крайнюю степень его загруженности.

Фото: «Яндекс. Карты»

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Происшествия
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