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Суд отменил приговор уфимцу Фатхулле Исхакову, который без вины отсидел 13 лет

25 мая 2023, 11:52
Фото: 1MI

Верховный суд отменил приговор без вины отсидевшего 13 лет Фатхуллы Исхакова из Уфы

Мужчину признали виновным в покушении на убийство двух девушек еще в 1959 году. Сегодня, 25 мая, решение суда первой инстанции было отменено.

Несправедливо осужденный в 1959 году Фатхулла Исхаков добился отмены приговора в Верховном суде России. Заседание состоялось сегодня, 25 мая, сообщает адвокат Виталий Буркин в своем телеграм-канале.

— Ну что, друзья! Это победа. Только что Исхаков Фатхулла реабилитирован Верховным судом России. Отменен приговор 1959 года. Это невероятно, — прокомментировал адвокат.
Видео: Виталий Буркин / t.me/vitalii_burkin

Отметим, что виновным в покушении на убийство двух девушек Исхакова признали более 60 лет назад, когда ему было всего 22 года. Отсидев 13 лет за «чужое» преступление, мужчина добивался справедливости не один год. В частности, пенсионер обращался в Конституционный суд РФ, 6-й кассационный и Верховный суды, кроме того выходил с пикетами, устраивал голодовку у здания прокуратуры. Так, добиться реабилитации Фатхулле Исхакову удалось только в 86 лет. 

Между тем, за годы борьбы все свидетели по этому делу изменили показания, а в 2012 году действительно виновный человек сам признался в содеянном. 

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