Суд отменил приговор уфимцу Фатхулле Исхакову, который без вины отсидел 13 лет

Отметим, что виновным в покушении на убийство двух девушек Исхакова признали более 60 лет назад, когда ему было всего 22 года. Отсидев 13 лет за «чужое» преступление, мужчина добивался справедливости не один год. В частности, пенсионер обращался в Конституционный суд РФ, 6-й кассационный и Верховный суды, кроме того выходил с пикетами, устраивал голодовку у здания прокуратуры. Так, добиться реабилитации Фатхулле Исхакову удалось только в 86 лет.