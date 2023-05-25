Суд отменил приговор уфимцу Фатхулле Исхакову, который без вины отсидел 13 лет

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Несправедливо осужденный в 1959 году Фатхулла Исхаков добился отмены приговора в Верховном суде России. Заседание состоялось сегодня, 25 мая, сообщает адвокат Виталий Буркин в своем телеграм-канале.
— Ну что, друзья! Это победа. Только что Исхаков Фатхулла реабилитирован Верховным судом России. Отменен приговор 1959 года. Это невероятно, — прокомментировал адвокат.
Отметим, что виновным в покушении на убийство двух девушек Исхакова признали более 60 лет назад, когда ему было всего 22 года. Отсидев 13 лет за «чужое» преступление, мужчина добивался справедливости не один год. В частности, пенсионер обращался в Конституционный суд РФ, 6-й кассационный и Верховный суды, кроме того выходил с пикетами, устраивал голодовку у здания прокуратуры. Так, добиться реабилитации Фатхулле Исхакову удалось только в 86 лет.
Между тем, за годы борьбы все свидетели по этому делу изменили показания, а в 2012 году действительно виновный человек сам признался в содеянном.