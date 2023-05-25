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Стало известно, где в Башкирии наконец-то станет светло

25 мая 2023, 03:20. Обновлено в 04:55
Фото: 1MI

В Башкирии до начала осени планируют установить свыше четырех тысяч фонарей

В этом году в Башкирии вновь действует приостановленная ранее программа по улучшению наружного освещения. Действие программы, запущенной по инициативу главы республики, распространяется на все 63 муниципалитета региона, сообщает минЖКХ РБ.

Сообщается, что особое внимание в рамках программы уделяется наружному освещению объектов социального значения, школам и детским садам. По информации ведомства, этом году власти республики намерены установить свыше четырех тысяч светильников до начала осени.

— Муниципалитеты уже определили улицы, которые нуждаются в дополнительном освещении. Процедурная часть работ завершится к началу лета, строительно-монтажные работы пройдут до начала осени, — прокомментировали в минЖКХ.

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