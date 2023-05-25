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РЭО: Первый сертификат системы добровольной сертификации уже вручен

25 мая 2023, 18:58
Фото: reo.ru
На полях X Невского международного экологического конгресса состоялось вручение гендиректору АО “Корпорация Экополис” Игорю Сидорову сертификата соответствия системе добровольной сертификации Российского экологического оператора. В церемонии принял участие генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По словам Дениса Буцаева, наличие этого сертификата отражает высокие показатели качества утилизации, а также соответствие данного процесса всем предъявляемым системой требованиям. Об этом пишет newsnn.ru.

“Сертификат был выдан ООО ПО “ЭкоТехПром”, входящему в “Корпорацию Экополис”. Это высокотехнологичный завод по переработке электронного и электрического оборудования. Сертификат удостоверяет, что услуги по утилизации отходов I–IV класса опасности соответствуют правилам системы добровольной сертификации СДС РЭО”, – сообщил глава РЭО.

Как рассказали в РЭО, для получения сертификата утилизатор должен следовать установленным системой критериям, а предоставляемые им услуги – отвечать техническим требованиям, стандартам, нормативным и другим документам. Выдача сертификатов осуществляется при участии Роскачества.

“Развитие системы утилизации отходов в России направлено на достижение задач уменьшения захоронения отходов в 2 раза, поставленных в федеральном проекте “Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами”, и увеличения уровня вовлечения отходов во вторичный оборот, поставленных федеральным проектом “Экономика замкнутого цикла”, - пояснил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Механизм добровольной сертификации услуг утилизации ТКО от использования товаров и упаковки (СДС РЭО) был создан Российским экологическим оператором и внесен в перечень зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта). Органом по сертификации выступает Роскачество.

Подать заявку на сертификацию могут как российские юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги утилизации отходов от использования товаров и упаковки. Затем организацию ждет двухэтапная проверка: сначала документарная, а затем выездная.

В этом году X Невский международный экологический конгресс проходит 25–26 мая. В рамках конгресса РЭО организует ряд экомероприятий.

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