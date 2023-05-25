РЭО перечислил 18 отстающих регионов по проведению мусорной реформы

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
На X Невском международном экологическом конгрессе Денис Буцаев рассказал, что в одиннадцати субъектах работа по созданию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) совсем не ведется, пишет gorod55.ru.
В число этих регионов вошли республики Тыва, Ингушетия, Хакасия, а также Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Показатели федерального проекта могут быть не достигнуты и в Амурской, Орловской и Тверской областях. Также в этот список вошли Пермский и Приморский края. Еще один регион, с которым тесно взаимодействует РЭО, но который пока находится в зоне риска, - это Алтайский край.
На заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы» Буцаев перечислил субъекты, отставание которых уже превышает квартал. Возможно, что к концу 2024 года объекты в этих регионах запустить не успеют. К этим субъектам относятся Республики Коми и Калмыкия, Саратовская, Омская, Смоленская, Ростовская области и Красноярский край.
Глава РЭО напомнил о пересмотре федерального проекта в 2020 году, когда было решено скорректировать показатели до более реалистичных. Такое решение было принято с учетом данных, собранных комиссией Государственного совета по регионам.
«В настоящий момент показатели более чем реалистичны, если ими заниматься. Собственно говоря, большинство регионов это и делает. Естественно, что реформа ТКО — это в основном про инфраструктуру. Поэтому строим инфраструктуру в субъектах с помощью тех мер поддержки, которые предоставляет Министерство природных ресурсов и экологии и РЭО», — отметил Буцаев.
Отметим, что для достижения поставленных задач с каждым из регионов по поручению Правительства России были подписаны дорожные карты. Некоторые субъекты опережают план. Например, Нижегородская область и Ленобласть.