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РЭО перечислил 18 отстающих регионов по проведению мусорной реформы

25 мая 2023, 13:33
Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» навал субъекты, которые рискуют не достичь к 2024 году показателей федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО». В этот перечень вошли восемнадцать регионов.

На X Невском международном экологическом конгрессе Денис Буцаев рассказал, что в одиннадцати субъектах работа по созданию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) совсем не ведется, пишет gorod55.ru.

В число этих регионов вошли республики Тыва, Ингушетия, Хакасия, а также Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Показатели федерального проекта могут быть не достигнуты и в Амурской, Орловской и Тверской областях. Также в этот список вошли Пермский и Приморский края. Еще один регион, с которым тесно взаимодействует РЭО, но который пока находится в зоне риска, - это Алтайский край.

На заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы» Буцаев перечислил субъекты, отставание которых уже превышает квартал. Возможно, что к концу 2024 года объекты в этих регионах запустить не успеют. К этим субъектам относятся Республики Коми и Калмыкия, Саратовская, Омская, Смоленская, Ростовская области и Красноярский край.

Глава РЭО напомнил о пересмотре федерального проекта в 2020 году, когда было решено скорректировать показатели до более реалистичных. Такое решение было принято с учетом данных, собранных комиссией Государственного совета по регионам.

«В настоящий момент показатели более чем реалистичны, если ими заниматься. Собственно говоря, большинство регионов это и делает. Естественно, что реформа ТКО — это в основном про инфраструктуру. Поэтому строим инфраструктуру в субъектах с помощью тех мер поддержки, которые предоставляет Министерство природных ресурсов и экологии и РЭО», — отметил Буцаев.

Отметим, что для достижения поставленных задач с каждым из регионов по поручению Правительства России были подписаны дорожные карты. Некоторые субъекты опережают план. Например, Нижегородская область и Ленобласть.

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