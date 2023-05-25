РЭО перечислил 18 отстающих регионов по проведению мусорной реформы

В число этих регионов вошли республики Тыва, Ингушетия, Хакасия, а также Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Показатели федерального проекта могут быть не достигнуты и в Амурской, Орловской и Тверской областях. Также в этот список вошли Пермский и Приморский края. Еще один регион, с которым тесно взаимодействует РЭО, но который пока находится в зоне риска, - это Алтайский край.