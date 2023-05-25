РЭО обеспечит отслеживание нижегородских мусоровозов с помощью федеральной системы

Региональные операторы полностью отвечают за все этапы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая их сбор, транспортировку, накопление, обработку, утилизацию и захоронение. Они также обязаны разрабатывать оптимальные маршруты, следить за соблюдением графиков работы мусоровозов, осуществлять управление и контроль. В помощь региональным операторам при участии Российского экологического оператора была разработана автоматизированная информационная система «А.ПРО».