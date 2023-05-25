РЭО обеспечит отслеживание нижегородских мусоровозов с помощью федеральной системы

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
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Подписание данного соглашения было осуществлено генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым, губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, а также представителем ООО «А.ПРО» Артемом Седовым в рамках проведения Невского международного экологического конгресса (НМЭК), пишет newsnn.ru.
Региональные операторы полностью отвечают за все этапы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая их сбор, транспортировку, накопление, обработку, утилизацию и захоронение. Они также обязаны разрабатывать оптимальные маршруты, следить за соблюдением графиков работы мусоровозов, осуществлять управление и контроль. В помощь региональным операторам при участии Российского экологического оператора была разработана автоматизированная информационная система «А.ПРО».
В рамках данного соглашения Российский экологический оператор предоставит методологию анализа и обработки информации, получаемой Нижегородской областью через данную систему. Главная цель сотрудничества заключается в установлении автоматического обмена сведениями для развития комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в данном регионе. Ожидается, что полученный опыт будет распространен по всей территории Российской Федерации, отметил Денис Буцаев.
Кроме того, информация, получаемая сторонами, также будет отражаться в Федеральной государственной информационной системе управления твердыми коммунальными отходами (ФГИС УТКО).