РЭО хочет пересмотреть действующие лицензии утилизаторов

Глава Российской Федерации Владимир Путин одобрил приоритетный порядок рассмотрения проекта закона о РОП и его вступление в силу с 1 января 2024 года. После принятия законопроекта производители будут отвечать за утилизацию упаковки — ранее ответственными были изготовители товаров. Постепенно норматив будет увеличиваться: в 2025 году — до пятидесяти пяти процентов, в 2026 году — до семидесяти пяти процентов. С 2027 года производители обязаны будут утилизировать сто процентов всей выпущенной упаковки.