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РЭО хочет пересмотреть действующие лицензии утилизаторов

25 мая 2023, 14:08
Фото: 1MI
В рамках Х Невского международного экологического конгресса глава Российского экологического оператора Денис Буцаев призвал пересмотреть механизм выдачи лицензий на утилизацию отходов.

Издание 56orb.ru. пишет, ссылаясь на слова Дениса Буцаева, что за все время выдано свыше десяти тысяч лицензий предприятиям, которые могут не соответствовать требованиям к утилизаторам. Проблема заключается в том, что некоторые компании, получившие лицензии, берутся за утилизацию почти всех видов отходов, в том числе 1-го и 2-го классов опасности.

Буцаев напомнил, что сейчас в Государственной думе на рассмотрении находится закон о расширенной ответственности производителей. В РЭО понимают, насколько чувствительна тема пересмотра условий действующих лицензий, притом что некоторые из них бессрочные.

“Но нам хочется попросить у государства поддержки”, — добавил Буцаев на заседании комиссии Госсовета по направлению “Экология и природные ресурсы”.

Глава Российской Федерации Владимир Путин одобрил приоритетный порядок рассмотрения проекта закона о РОП и его вступление в силу с 1 января 2024 года. После принятия законопроекта производители будут отвечать за утилизацию упаковки — ранее ответственными были изготовители товаров. Постепенно норматив будет увеличиваться: в 2025 году — до пятидесяти пяти процентов, в 2026 году — до семидесяти пяти процентов. С 2027 года производители обязаны будут утилизировать сто процентов всей выпущенной упаковки.

Проект закона также предусматривает введение коэффициентов экологичности, создание реестров производителей и проверенных утилизаторов, исключение ассоциаций из исполнителей закона о расширенной ответственности производителей и другие нюансы.

25 - 26 мая проходит Х Невский международный экологический конгресс, в рамках которого Российский экологический оператор проводит ряд мероприятий, в том числе показ мод, выставку современного искусства, экозабег, субботники, также организована мастерская переработки вторсырья.

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