РЭО хочет пересмотреть действующие лицензии утилизаторов

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Издание 56orb.ru. пишет, ссылаясь на слова Дениса Буцаева, что за все время выдано свыше десяти тысяч лицензий предприятиям, которые могут не соответствовать требованиям к утилизаторам. Проблема заключается в том, что некоторые компании, получившие лицензии, берутся за утилизацию почти всех видов отходов, в том числе 1-го и 2-го классов опасности.
Буцаев напомнил, что сейчас в Государственной думе на рассмотрении находится закон о расширенной ответственности производителей. В РЭО понимают, насколько чувствительна тема пересмотра условий действующих лицензий, притом что некоторые из них бессрочные.
“Но нам хочется попросить у государства поддержки”, — добавил Буцаев на заседании комиссии Госсовета по направлению “Экология и природные ресурсы”.
Глава Российской Федерации Владимир Путин одобрил приоритетный порядок рассмотрения проекта закона о РОП и его вступление в силу с 1 января 2024 года. После принятия законопроекта производители будут отвечать за утилизацию упаковки — ранее ответственными были изготовители товаров. Постепенно норматив будет увеличиваться: в 2025 году — до пятидесяти пяти процентов, в 2026 году — до семидесяти пяти процентов. С 2027 года производители обязаны будут утилизировать сто процентов всей выпущенной упаковки.
Проект закона также предусматривает введение коэффициентов экологичности, создание реестров производителей и проверенных утилизаторов, исключение ассоциаций из исполнителей закона о расширенной ответственности производителей и другие нюансы.
25 - 26 мая проходит Х Невский международный экологический конгресс, в рамках которого Российский экологический оператор проводит ряд мероприятий, в том числе показ мод, выставку современного искусства, экозабег, субботники, также организована мастерская переработки вторсырья.