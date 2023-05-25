Психотест и бронежилет: как прошли слушания по громкому делу о домашнем насилии в Уфе

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Продолжаются судебные заседания по делу Умара и Анны Татриевых. Напомним, ранее Анна Татриева обвинила своего бывшего мужа Умара в том, что тот якобы систематически избивал её, а также их двоих детей. Так, ранее суд заслушал позицию потерпевшей, где в рамках заседания Анна Татриева рассказала о конкретных эпизодах бытового насилия со стороны экс-супруга.
Через несколько недель после этого, 4 апреля, в суде прошёл допрос свидетелей стороны обвинения. В рамках слушания своими версиями событий поделились родители Анны, друзья семьи, педагоги, занимавшиеся образованием детей Татриева.
Допрос свидетелей начинается с родителей потерпевшей. Мать Татриевой в красках рассказывает о том, как якобы постепенно ухудшались взаимоотношения между Анной и Умаром. Не обходится и без упоминания эпизода на отдыхе, который, как утверждается, был первым в череде случаев применения силы со стороны обвиняемого. Именно тогда Анна впервые рассказала матери о нанесённых увечьях. Из рассказа отца Анны, в свою очередь, следует, что для урегулирования конфликта их семьи обращались к старейшинам. Здесь важно будет упомянуть, что члены обеих семей — ингуши, именно поэтому значение традиций играет здесь колоссальную роль.
Здесь стоит упомянуть, что Анна вступила в брак с Умаром, скрыв от него и его семьи, весьма интересный факт своей биографии: она уже была замужем ранее. Сама девушка уверяет, что брак был фиктивным и вообще был нужен для академического отпуска в университете. Но даже если допустить, что этот брак был чисто формальным, неужели её муж, к которому якобы действительно испытывала чувства, не заслуживал знать об этом?
Родители Анны также рассказали и о фиктивном браке их дочери. Якобы та ещё в студенчестве вступила в фиктивный брак для того, чтобы взять академический отпуск. Действительно ли ради отпуска стоило идти на подобные меры — вопрос открытый. Ровно, как и вопрос о том, кто согласился стать, пускай, и на бумаге, мужем девушки. Особенно при учете того, что речь все же идет о народе Северного Кавказа, где подобные действия на фоне культа традиций могут бросить серьёзную тень на честь и достоинство семьи.
Девушка не раз упоминала о том, что носила хиджаб. Поначалу из религиозных соображений, а позднее якобы для того, чтобы скрывать под одеждой следы побоев. Несмотря на свою якобы религиозность, девушка по непонятным причинам скрыла от будущего мужа информацию о своем предыдущем замужестве. Но это не единственное, что идет в разрез с традициями в поведении Анны.
— Анна весьма активно ведет блоги в соцстеях. В одном из них она рассказывает о том, как невыносима была её жизнь с Умаром. Не стесняясь в выражениях, не подбирая слов, она называет бывшего мужа тираном и психопатом. Целью ведения данной страницы Анна называет то, чтобы другие девушки не повторили её ошибок. Однако о самих ошибках Анна предпочитает молчать, вместо этого пытаясь оскорбить бывшего мужа. Как и многие блогеры, Анна Тариева с радостью принимает пожертвования «донаты» от подписчиков для якобы дальнейшего ведения соцсетей и повышения качества контента, — отмечает адвокат Расим Гарифуллин.
Среди свидетелей в этот день присутствовал экс-коллега Умара Татриева и друг семьи Антон Смирнов. Причем его речь перед судом была крайне лаконичной. Всего в нескольких предложениях он обрисовал свои взаимоотношения с обвиняемым, характеризуя его как уравновешенного человека и профессионала своего дела, не выходившего за рамки своих полномочий. Как бы то ни было, свидетель осведомлен о семейной жизни Тариевых весьма поверхностно. В то же время многие женщины, выступающие свидетелями стороны обвинения весьма развернутые показания, едва ли не целые новеллы, посвященные сценам супружеской жизни Татриевых против, пускай, и позитивных, но в целом весьма общих фраз о профессиональных качествах Умара Татриева.
— Следствие по непонятным причинам очень сжатое. К примеру, сегодня допрашивали друга семьи, в котором если вы обратите внимание на протокол допросов, всего три предложения, — комментирует адвокат Умара Татриева Расим Гарифуллин.
На слушании нельзя пройти и мимо внешнего вида Анны. Если до этого она появлялась в зале суда в закрытой и непримечательной одежде — кофте с высоко вздернутым капюшоном и спущенными до самых кистей рукавами, то на это слушание она пришла в ни много ни мало — бронежилете. Общечеловеческое желание в ощущении безопасности вполне естественно и объяснимо, однако все же подобные меры выглядят как минимум необычно, как если бы при выходе на улицу человек облачался в скафандр в порыве обезопасить себя от враждебной окружающей среды. Однако какая враждебность может быть в здании суда, едва ли не каждый сантиметр которого просматривается видеокамерами, а судебные приставы не дают забыться не на секунду.
Что примечательно — едва ли не во всех заслушанных показаниях Анна предстает как улыбчивая, общительная и доброжелательная девушка, что несколько не совпадает с общеизвестным образом жертвы домашнего насилия. Важно отметить, что одна из статей, по которой были предъявлены обвинения Татриеву, — это истязание. Однако если девушка действительно подвергалась насилию и побоям, как она утверждает, на протяжении нескольких лет, то, как ей удавалось поддерживать эту маску беспечного благодушия перед столькими людьми? Более того, Анна вела довольно успешную деятельность в качестве практикующего остеопата. Как рассказывала на одном из предыдущих слушаний сама Татриева, у неё есть медицинское образование, а ещё она время от времени подрабатывала в попытках обрести хоть какую-то финансовую независимость. Однако, по словам адвоката Татриевой Алексея Захарова, предпочтение в своей врачебной практике девушка отдавала альтернативной медицине. По его словам, что она практиковала мануальную терапию, не имеющую достоверных доказательств клинической эффективности. Причем весьма успешно.
Татриева неоднократно заявляла о том, что бывший муж всячески препятствовал тому, чтобы Анна могла самостоятельно зарабатывать, ведь тогда у него было бы меньше рычагов давления. Однако тут стоить напомнить о том, что Умар Татриев работает в полиции, а значит, обязан регулярно подавать декларации о доходах. В это же время его жена, будучи самозанятой, вероятно, могла игнорировать требования о предоставлении финансовой отчетности. Девушка, по её собственным словам, «подрабатывала», однако то, декларировала ли Анна должным образом свои доходы или нет — остается неизвестным. Можно предположить, что потерпевшая получала денежные суммы и не отчитывалась об этом, ставя тем самым под угрозу карьеру мужа.
На это обращает внимание и адвокат Татриева Расим Гарифуллин.
— Сегодня выяснилось много моментов. Анна была всегда в приподнятом и хорошем настроении. Что такое статья 117? Это истязание, целью которого является психологическое подавление индивида, его психики. Ну как может человек, который постоянно подвергается насилию со стороны лица, чьей целью является подавление его психики, может спокойно работать и извлекать большую прибыль, — отмечает адвокат.
Примечательно, что до этого Анна не раз отказывала журналистам в комментариях, ссылаясь на свое психическое и эмоциональное состояние.
О психическом состоянии, но не Анны, а детей пары ожидаемо высказалась школьный психолог. По её словам, однажды она предложила старшему сыну Татриевых пройти некий психоэмоциональный тест, заключавшийся в том, что ребенок должен был нарисовать свою семью. Как отмечает … ребенок нехотя нарисовал отца лишь после того, как она об этом попросила. При этом отец был изображен с открытым ртом и большими кулаками, что по мнению психолога, может свидетельствовать о его буйном нраве и нездоровой психологической обстановке в семье. Но неужели действительно детский рисунок и его дальнейшую интерпретацию можно расценивать как серьезный аргумент?
Ведь здесь можно предположить, что ребенку дали не просто абстрактное задание «нарисовать свою семью», но изобразить все так, чтобы психолог уже позднее на основе этого рисунка смог выдать ту версию, которую в дальнейшем можно было бы использовать для дискредитации Умара Татриева в глазах следствия. Можно долго рассуждать о том, что бессознательное не может лгать, что умелый психолог без проблем определит, что скрывает тот или иной образ или символ.
По словам психолога, на рисунке Умар Татриев изображен как настоящее чудовище и именно таким его видит ребенок. Однако действия ребенка при встрече с отцом куда яснее могут рассказать о том, каким он его видит. Старший сын Татриевых вместе со своим младшим братом при встрече с отцом радостно подбежал к нему, чтобы обнять. Однако стоило детям бросить взгляд на мать, как они тут же отстранились от отца. Возможно, мать дала им предписание о том, как стоит вести себя с отцом, но дети, забывшись от радости встречи, на секунду забыли об этом.
Спустя несколько недель, в четверг, 18 мая, состоялось второе слушание свидетелей обвинения, которых включило следствие. Свои показания в зале суда дали коллега Умара Татриева… и представитель АНО «Возможность» Евгения Гертье — организации, куда за помощью обратилась Анна Татриева c детьми.
Первым в суде заслушали коллегу Татриева. В целом, представленная им характеристика Умара Татриева перекликается с ранее изложенными показаниями другого его коллеги. Об обвиняемом отзываются, как об ответственном и исполнительном сотруднике и надежном коллеге, которому можно было доверять. На вопрос о том, не было ли замечено за Татриевым склонности к агрессии, он отвечает отрицательно, добавляя, что на работе они общались практически каждый день; общение между ними было формально-дружеским. О жене и детях Татриева, по его словам, в коллективе знали, но без подробностей: Умар не был склонен обсуждать семейный уклад с коллегами по работе. О том, что в семье якобы в порядке вещей бытовое насилие, … впервые узнал лишь, когда его пригласили на допрос в Следственный комитет.
Особое внимание в ходе дачи показаний адвокаты стороны защиты уделили отношениям Татриева с коллегами вне рабочей среды. Чаще всего они могли пообщаться в непринужденной обстановке во время новогодних корпоративов. Именно так, со слов свидетеля, было в 2021 году. Праздничное мероприятие проходило в одном из популярных ресторанных комплексов накануне католического рождества — 25 декабря. Примечательно, что на этой дате адвокаты сделали особый акцент.
Как пояснил позднее адвокат Расим Гарифуллин, это было сделано стороной защиты намеренно.
— Сегодня был допрошен один из коллег Умара, который указал, что один из эпизодов, который инкриминируется Умару, о том, что в это время он находился в другом месте. Суд запросит сведения о том, где Умар находился последние три года. Думаю, с этой помощью мы однозначно подтвердим наши доводы о том, что Умар этих преступлений не совершал, — прокомментировал адвокат.
По его словам, корпоратив начался около шести часов вечера и завершился около полуночи. При этом он отмечает, что Татриев в какой-то момент почувствовал недомогание и в течение часа-полутора находился в одном из соседних помещений с залом, где непосредственно проходил корпоратив. Как признается сам коллега Татриева, он не употребляет алкоголь и приехал на торжество на своей машине, зная об этом, несколько его коллег, в числе которых был Татриев, попросили его довезти их до дома.
Второй к даче показаний приступает представительницы АНО общество помощи детям «Возможность» Евгения Гертье. По её словам, Анна Татриева обратилась на горячую линию благотворительной организации в апреле 2021 года. Уже 26 апреля Анна вместе с детьми приехала на территорию центра. По словам Гертье, по приезде туда Анна рассказала о том, что на протяжении нескольких лет она и дети подвергалась насилию со стороны Умара Татриева. Тут адвокат просит о более детальном описании эпизодов, когда женщина с детьми терпели побои, а также какие травмы они получили в результате. Примечательно, что ранее сама Анна при изложении своей версии событий в красках рассказывала о каждом из случаев насилия, но при этом лишь в общих чертах говорила о травмах, которые были получены ею и детьми. На что также обратил внимание адвокат обвиняемого.
Не лишним будет упомянуть и о том, что Анна обращалась в центр неоднократно, о чем говорит и Евгения Гертье. По её словам, Анна Татриева посещала мероприятия, получала от центра еду и одежду.
Как рассказывает Евгения Гертье, Анна показывала оставшиеся на её теле шрамы и гематомы. На детях, по её словам, видимых следов от травм замечено не было, и сама Анна их не показывала. Более того, при первом обращении в центр девушка никоим образом не упоминала детей, а говорила лишь о себе и своих травмах.
— Сегодня допросили представителя АНО «Возможность», которая помогает женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сегодня она пояснила, что неоднократно общалась с Анной, когда та к ним обратилась за помощью, также они общались с детьми. Никто из детей не сказал, что отец их бил, что применял насилие в их отношении. Анна им также об этом не рассказывала. О чем это говорит? Это говорит о том, что все показания Анны, данные в ходе следствия, в ходе судебных заседаний, они просто придуманы и взяты из воздуха. Если бы действительно Умар бил бы детей, как минимум, она бы об этом сказала в центре, как минимум, дети бы сами об этом рассказали. Вот свидетель обвинения об этом сегодня и сказала, — резюмирует Гарифуллин.
Старший сын Татриевых якобы тоже не распространялся о конкретных эпизодах насилия. На вопрос об этом он ответил, что Умар «причинял вред» ему и его матери. При этом ребенок не сказал, что отец бил его. Вместо этого он сказал, что Умар Татриев его «наказывал». Этим же словом, по свидетельству Гертье, воспользовалась и сама Анна, отвечая в центре на вопрос о том, избивал ли её муж детей.
В кризисном центре Татриевой рекомендовали обратиться в травмпункт, чтобы снять побои, но потерпевшая наотрез оказывалась, объясняя это страхом перед мужем. Помимо этого, женщина также отмечает влияние культурных традиций, по которым ей было «стыдно выносить сор из избы».
— Заседания продолжаются. Все ходатайства, которые были незаконно следствием отклонены, на сегодняшний день судом удовлетворены. Это говорит о том, что суд проявляет объективность, и принцип состязательности здесь имеет место быть, — подытожил Гарифуллин.