Психотест и бронежилет: как прошли слушания по громкому делу о домашнем насилии в Уфе

Что примечательно — едва ли не во всех заслушанных показаниях Анна предстает как улыбчивая, общительная и доброжелательная девушка, что несколько не совпадает с общеизвестным образом жертвы домашнего насилия. Важно отметить, что одна из статей, по которой были предъявлены обвинения Татриеву, — это истязание. Однако если девушка действительно подвергалась насилию и побоям, как она утверждает, на протяжении нескольких лет, то, как ей удавалось поддерживать эту маску беспечного благодушия перед столькими людьми? Более того, Анна вела довольно успешную деятельность в качестве практикующего остеопата. Как рассказывала на одном из предыдущих слушаний сама Татриева, у неё есть медицинское образование, а ещё она время от времени подрабатывала в попытках обрести хоть какую-то финансовую независимость. Однако, по словам адвоката Татриевой Алексея Захарова, предпочтение в своей врачебной практике девушка отдавала альтернативной медицине. По его словам, что она практиковала мануальную терапию, не имеющую достоверных доказательств клинической эффективности. Причем весьма успешно.