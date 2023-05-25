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Президент РФ присвоил РЭО статус оператора ФГИС «Экомониторинг»

25 мая 2023, 15:34
Фото: piqsels.com
Указ о наделении Российского экологического оператора (РЭО) функцией оператора федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды (ФГИС «Экомониторинг») с 1 марта 2024 года подписал российский президент Владимир Путин.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, система позволит гражданам и организациям получать информацию о состоянии окружающей среды, а государственным органам — принимать соответствующие решения по устранению проблем связанных с экологией. Об этом пишет gorod55.ru.

«Президент подписал указ, по которому с марта следующего года РЭО станет оператором информационной системы „Экомониторинг“. Органы государственной власти и местного самоуправления, организации и граждане смогут узнавать через нее об экологической ситуации в нашей стране, в том числе о загрязнении воздуха, почв, водных объектов, а также лесных пожарах. Система также поможет видеть вероятные изменения состояния окружающей среды, прогнозировать их, анализировать причины этих изменений», — заявил глава РЭО.

Денис Буцаев уточнил, что ФГИС «Экомониторинг» будет включать в себя ряд подсистем единой системы государственного экологического мониторинга (15 видов государственного мониторинга), а также информацию о состоянии, загрязнении атмосферного воздуха, комплексную оценку и прогноз его состояния в рамках проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в городах-участниках эксперимента, сведения о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. В ноябре 2022 года данный законопроект был внесен в Государственную думу Правительством Российской Федерации.

Как отмечается, «Экомониторинг» обеспечит необходимое информирование о причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния окружающей среды, а также прогнозирование состояния компонентов окружающей среды на основании моделирования и с учетом разноплановых сценариев изменений.

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