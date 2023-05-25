Президент РФ присвоил РЭО статус оператора ФГИС «Экомониторинг»

Денис Буцаев уточнил, что ФГИС «Экомониторинг» будет включать в себя ряд подсистем единой системы государственного экологического мониторинга (15 видов государственного мониторинга), а также информацию о состоянии, загрязнении атмосферного воздуха, комплексную оценку и прогноз его состояния в рамках проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в городах-участниках эксперимента, сведения о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. В ноябре 2022 года данный законопроект был внесен в Государственную думу Правительством Российской Федерации.