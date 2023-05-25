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Обвиненный в растлении малолетних тренер из Уфы во всем сознался, а после замолчал

25 мая 2023, 12:15
Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ

Обвиненный в растлении воспитанниц тренер из Уфы во всем сознался

Тренера спортивной школы олимпийского резерва обвиняют в «Насильственных действиях сексуального характера» и «Развратных действиях» в отношении своих несовершеннолетних воспитанниц. Накануне Константину Леонтьеву избрали меру пресечения.

Стало известно, что 57-летний тренер, которого обвиняют в растлении своих несовершеннолетних воспитанниц во всем сознался, однако сейчас, по информации источника портала Ufa1, показания давать отказывается.

Напомним, что мама двух воспитанниц обвинила Константина Леонтьева в развращении несовершеннолетних. В частности, ее старшую дочь тренер «лапал» во время соревнования, а младшую, с ее слов, он изнасиловал.

По данным СК РБ, в отношении Леонтьева возбуждено уголовное дело по статьям за «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». Согласно постановлению Кировского райсуда Уфы, тренер отправлен в СИЗО как минимум до 22 июля этого года.

В мэрии тем временем заявляют, что ранее на Константина Леонтьева жалобы от родителей воспитанников ни от самих детей не поступали. 

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#Элина Сайфранова
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