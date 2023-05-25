Обращение Хабирова, проблема с золотодобытчиками и приговор невиновного уфимца

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Хабиров обратился к министру обороны Украины и объяснил участие башкир в СВО. Таким образом глава региона ответил на заданный ранее министром обороны Украины вопрос о том, почему уроженцы республики принимают участие в спецоперации. Свой ответ Хабиров написал на украинском языке.
В Башкирии семьям погибших военнослужащих выплатили более полумиллиарда рублей. Из бюджета Башкирии в 2022 году было выплачено 548,3 миллиона рублей 739 членам семей погибших военнослужащих в ходе специальной военной операции. Выплаты осуществляются в рамках закона «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих» в равных долях каждому члену семьи».
Несправедливо осужденный в 1959 году Фатхулла Исхаков добился отмены приговора в Верховном суде России. Заседание состоялось сегодня, 25 мая. Виновным в покушении на убийство двух девушек Исхакова признали более 60 лет назад, когда ему было всего 22 года. Отсидев 13 лет за «чужое» преступление, мужчина добивался справедливости не один год. В частности, пенсионер обращался в Конституционный суд РФ, 6-й кассационный и Верховный суды, кроме того выходил с пикетами, устраивал голодовку у здания прокуратуры. Так, добиться реабилитации Фатхулле Исхакову удалось только в 86 лет.
В Башкирии предложат передать субъектам РФ право на выдачу лицензию на золотодобычу. Так, глава Башкирии обратился к депутатам в ходе 54 заседания Курултая республики к депутатам с просьбой выступить с инициативой о передаче полномочий, касающихся добычи и выдачи лицензии на россыпное золото, субъектам РФ.