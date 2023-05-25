С самолетом, летевшим в Уфу, произошел авиаинцидент: что обнаружили у судна

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Поломку самолета обнаружили на самолете, приземлившемся ранее в уфимском аэропорту. По информации телеграм-канала Авиаинцидент, после заруливания на стоянку ЭВС зафиксировано не закрытие створок реверса 1 СУ.
Сообщается, что створки реверса не закрылись на самолете В-737, RA-73664, рейс S7-1137 Москва (Домодедово) — Уфа. Эксплуатантом самолета является ПАО «Авиакомпания „Сибирь“.
В настоящий момент проводится сбор первичных материалов.