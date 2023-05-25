mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Изображение материала

С самолетом, летевшим в Уфу, произошел авиаинцидент: что обнаружили у судна

25 мая 2023, 08:19
Фото: 1MI
На самолете, выполнявшем рейс Москва - Уфа, по приземлении обнаружили дефект, сообщает телеграм-канал Авиаинцидент

Поломку самолета обнаружили на самолете, приземлившемся ранее в уфимском аэропорту. По информации телеграм-канала Авиаинцидент, после заруливания на стоянку ЭВС зафиксировано не закрытие створок реверса 1 СУ.

Сообщается, что створки реверса не закрылись на самолете В-737, RA-73664, рейс S7-1137 Москва (Домодедово) — Уфа. Эксплуатантом самолета является ПАО «Авиакомпания „Сибирь“.

В настоящий момент проводится сбор первичных материалов.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Новости Башкирии#Происшествия#Самолеты#Международный аэропорт#Аэропорт
Подпишитесь
«Достало это все»: глава Башкирии высказался о золотодобытчиках
Сегодня, 07:22
Глава Башкирии написал пост на украинском языке, касающийся СВО
Сегодня, 05:21
Сильная жара ожидает Башкирию уже в грядущие выходные
Сегодня, 03:47
Как попить из сортира: что говорят о поведении Газманова на озерах в Соль-Илецке
Вчера, 09:36
Здравствуй, лето: топ-5 актуальных мест для прогулок по теплой Уфе
Вчера, 05:01
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 04:00