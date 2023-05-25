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Неизвестный открыл стрельбу в центре Уфы из-за шаурмы

25 мая 2023, 04:38
Фото: 1MI

Жителя Уфы попытались застрелить из-за отказа поделиться шаурмой в центре города

Между посетителями одного из уфимских стритфуд-кафе завязалась драка, один из участников которой позднее открыл огонь по оппонентам. Причиной конфликта стала шаурма, сообщает Mash Batash.

В Уфе неизвестный мужчина попытался застрелить прохожего в ответ на то, что тот отказался дать тому попробовать шаурму. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash. 

Сообщается, что инцидент произошел ранним утром в центре города. Житель Уфы вместе со своим братом находились снаружи одной из точек общепита по улице Мустая Карима. В какой-то момент к ним подошел неизвестный и попросил поделиться с ним шаурмой. Встретив отказ, мужчина затеял драку, но ему дали отпор.

После этого мужчина достал оружие и скрылся после того, как выстелил одному из уфимцев в руку. Его госпитализировали: у мужчины ранение груди и перелом мизинца. В настоящий момент ведутся поиски стрелявшего.  

Видео: Mash Batash

Напомним, ранее в Уфе мужчина с гранатой угрожал взорвать шашлычную. Инцидент произошел в одном из заведений общепита в микрорайоне Сипайлово.

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