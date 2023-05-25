Неизвестный открыл стрельбу в центре Уфы из-за шаурмы

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В Уфе неизвестный мужчина попытался застрелить прохожего в ответ на то, что тот отказался дать тому попробовать шаурму. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Сообщается, что инцидент произошел ранним утром в центре города. Житель Уфы вместе со своим братом находились снаружи одной из точек общепита по улице Мустая Карима. В какой-то момент к ним подошел неизвестный и попросил поделиться с ним шаурмой. Встретив отказ, мужчина затеял драку, но ему дали отпор.
После этого мужчина достал оружие и скрылся после того, как выстелил одному из уфимцев в руку. Его госпитализировали: у мужчины ранение груди и перелом мизинца. В настоящий момент ведутся поиски стрелявшего.
Напомним, ранее в Уфе мужчина с гранатой угрожал взорвать шашлычную. Инцидент произошел в одном из заведений общепита в микрорайоне Сипайлово.