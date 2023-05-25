Неизвестный открыл стрельбу в центре Уфы из-за шаурмы

Сообщается, что инцидент произошел ранним утром в центре города. Житель Уфы вместе со своим братом находились снаружи одной из точек общепита по улице Мустая Карима. В какой-то момент к ним подошел неизвестный и попросил поделиться с ним шаурмой. Встретив отказ, мужчина затеял драку, но ему дали отпор.