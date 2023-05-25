На Startup Village обсудили перспективы отечественных технологических стартапов

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Завершился первый день ХI конференции Startup Village. В 2023 году на форуме рассматриваются вызовы, с которыми наша экономика столкнулась после введения антироссийских санкций.
После ухода с российского рынка западных высокотехнологичных компаний у отечественных стартапов открылось окно возможностей. В том числе у стартапов, способных предоставить технологические решения для крупных отечественных игроков. Представители корпоративного сектора, участвовавшие в сессии «Кооперация, сотрудничество и со-творчество», подтвердили высокий интерес к привлечению технологических стартапов, пишет transsibinfo.com.
Эксперты отметили, что вкладывающиеся в инновации компании имеют не только выраженное конкурентное преимущество, но и большую отдачу от инвестиций.
Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал о запуске в столице своего реестра стартапов и технологических компаний. По его словам, компании, которые войдут в этот список, получат доступ к расширенной поддержке от городской администрации.
На сессии «Инвестиционные возможности и тренды стран БРИКС» обсуждалось ведение бизнеса и его перспективы в Азии, Африке и Южной Америке. Её участники оценили возможности этих рынков и отметили их ценность для нашего технологического сектора.
Искусственный интеллект стал темой целого ряда дискуссий, участники которых пришли к выводу, что в настоящее время предсказать, в какую сторону будут развиваться нейросети, нереально.
Вице-президент по информационным технологиям ПАО “Ростелеком” Кирилл Меньшов подчеркнул, что изначально ожидалось, что ИИ заменит простых тружеников. Вместо этого под удар попали креативщики и руководители. Искусственный интеллект сейчас там, где его никто не ждёт. Многие думали, что роботы будут сражаться в реальных битвах, но они пока бьются в киберпространстве.
Дизайнер Артемий Лебедев считает, что внедрение в нашу жизнь нейросетей не сократит количество творческих профессий. Он уверен, что ИИ, наоборот, увеличит число творцов.
Отдельным блоком форума было использование беспилотных авиационных систем. Чтобы показать, на что способны дроны, «Синергия» и Федерация гонок на дронах организовали чемпионат по дрон-рейсингу в индустриальном парке «Руднево».
Вместе с Федерацией спортивного программирования России «Синергия» провела международный фестиваль по спортивному программированию среди студентов.
Напомним, деловую программу форума организовала корпорация «Синергия». Она пригласила ведущих технологических экспертов, представителей бизнес-сообщества и государственных структур.
Startup Village проходит в рамках Московской недели предпринимательства. Фонд «Сколково» и ВЭБ.РФ проводят мероприятие при организационной поддержке корпорации «Синергия». Официальным инфопартнёром форума выступает медиахолдинг 1MI.