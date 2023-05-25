На Startup Village обсудили перспективы отечественных технологических стартапов

Вице-президент по информационным технологиям ПАО “Ростелеком” Кирилл Меньшов подчеркнул, что изначально ожидалось, что ИИ заменит простых тружеников. Вместо этого под удар попали креативщики и руководители. Искусственный интеллект сейчас там, где его никто не ждёт. Многие думали, что роботы будут сражаться в реальных битвах, но они пока бьются в киберпространстве.