Минэнерго России опровергает запрет на экспорт бензина

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Николай Шульгинов заявил, что это не соответствует действительности, и отметил, что вместо термина «запрет» следует говорить о возможных ограничениях. Он подчеркнул, что Минэнерго предоставляет рекомендации российским компаниям относительно увеличения производства или ограничения экспорта бензина, пишет RT.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные сообщила о значительном увеличении экспорта бензина из России в 2023 году.