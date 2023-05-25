Минэнерго России опровергает запрет на экспорт бензина

Николай Шульгинов заявил, что это не соответствует действительности, и отметил, что вместо термина «запрет» следует говорить о возможных ограничениях. Он подчеркнул, что Минэнерго предоставляет рекомендации российским компаниям относительно увеличения производства или ограничения экспорта бензина, пишет RT.