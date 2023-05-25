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Posted Сегодня, 18:19

Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

Минэнерго России опровергает запрет на экспорт бензина

25 мая 2023, 18:19
Глава Минэнерго России, Николай Шульгинов, опроверг информацию о возможном запрете экспорта бензина. Как сообщает Gettyimages.ru, ранее в СМИ появилось сообщение о том, что правительство России рассматривает вариант запрета на экспорт бензина.

Николай Шульгинов заявил, что это не соответствует действительности, и отметил, что вместо термина «запрет» следует говорить о возможных ограничениях. Он подчеркнул, что Минэнерго предоставляет рекомендации российским компаниям относительно увеличения производства или ограничения экспорта бензина, пишет RT.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные сообщила о значительном увеличении экспорта бензина из России в 2023 году.

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