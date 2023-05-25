Количество злостных неплательщиков по кредитам выросло на 2,9 млн за первый квартал

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
По информации Известий, приставы планируют взыскать около 2 трлн рублей в пользу банков. Кредитные организации подтверждают, что средства по задолженности физических лиц все чаще возвращаются путем принудительного взыскания. Это объясняется увеличением доли судебной практики при попытках получить задолженность, а также сложившейся экономической ситуацией в стране за последние годы, считают эксперты.
В отдельных случаях, когда заемщики не исполняют свои обязательства перед банками, им может быть запрещен выезд за рубеж. Такие меры применяются с целью обеспечения возврата задолженности и защиты интересов кредиторов.