mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Количество злостных неплательщиков по кредитам выросло на 2,9 млн за первый квартал

25 мая 2023, 12:58
Количество злостных неплательщиков по кредитам достигло 14,4 миллиона человек по итогам января-марта текущего года, сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Это число выросло на 2,9 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет прирост в четверть.

По информации Известий, приставы планируют взыскать около 2 трлн рублей в пользу банков. Кредитные организации подтверждают, что средства по задолженности физических лиц все чаще возвращаются путем принудительного взыскания. Это объясняется увеличением доли судебной практики при попытках получить задолженность, а также сложившейся экономической ситуацией в стране за последние годы, считают эксперты.

В отдельных случаях, когда заемщики не исполняют свои обязательства перед банками, им может быть запрещен выезд за рубеж. Такие меры применяются с целью обеспечения возврата задолженности и защиты интересов кредиторов.

Подпишитесь
«Достало это все»: глава Башкирии высказался о золотодобытчиках
Сегодня, 07:22
Глава Башкирии написал пост на украинском языке, касающийся СВО
Сегодня, 05:21
Сильная жара ожидает Башкирию уже в грядущие выходные
Сегодня, 03:47
Как попить из сортира: что говорят о поведении Газманова на озерах в Соль-Илецке
Вчера, 09:36
Здравствуй, лето: топ-5 актуальных мест для прогулок по теплой Уфе
Вчера, 05:01
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 04:00