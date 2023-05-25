Количество злостных неплательщиков по кредитам выросло на 2,9 млн за первый квартал

Количество злостных неплательщиков по кредитам достигло 14,4 миллиона человек по итогам января-марта текущего года, сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Это число выросло на 2,9 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет прирост в четверть.