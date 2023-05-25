Глава Башкирии написал пост на украинском языке, касающийся СВО

Также в своем посте руководитель региона высказался о батальоне имени Минигали Шаймуратова, отметив, что помимо него в Башкирии также были ранее сформированы батальоны Салава Юлаева, Александра Доставалова, Даяна Мурзина. В завершение поста глава республики поделился интересной деталью об уроженцах республики, принимающих участие в СВО. По его словам, всех уроженцев Башкирии, несмотря на этническую принадлежность, в зоне боевых действий называют «башкирами».