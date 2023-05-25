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Глава Башкирии написал пост на украинском языке, касающийся СВО

25 мая 2023, 05:21
Фото: 1MI

Хабиров обратился к министру обороны Украины и объяснил участие башкир в СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на заданный ранее министром обороны Украины вопрос о том, почему уроженцы республики принимают участие в спецоперации. Ответ на украинском языке глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам Хабирова, его основной работой на данный момент является «развитие нашей республики, улучшение качества жизни людей и обеспечение роста экономики», при этом глава республики подчеркивает, что вопреки введенным в отношении России санкциям, все регионы страны, в числе которых Башкирия, продолжают развиваться.

— Парадокс состоит в том, что в 21-м возрасте моей стране и моему народу снова приходится, как и в Великую Отечественную войну, бороться с фашизмом. И моя задача как главы региона — сделать все возможное, чтобы воины-башкиры могли эффективно выполнять свой долг и уничтожать врагов нашей страны. При этом мне, как и многим, искренне жаль сотни тысяч украинских парней и мужчин, погибших и погибающих на этой бойне, на которую их обрекли те, кто преступно захватили власть в Киеве, предали свой народ, идеалы предков и присягнули нацизму, — гласит из примерного перевода поста Радия Хабирова.

Также в своем посте руководитель региона высказался о батальоне имени Минигали Шаймуратова, отметив, что помимо него в Башкирии также были ранее сформированы батальоны Салава Юлаева, Александра Доставалова, Даяна Мурзина. В завершение поста глава республики поделился интересной деталью об уроженцах республики, принимающих участие в СВО. По его словам, всех уроженцев Башкирии, несмотря на этническую принадлежность, в зоне боевых действий называют «башкирами».

— На передовой мужчины из Башкортостана зовут башкирами, хотя среди них есть представители всех народов, живущих в нашей стране. А все вместе мы — большая многонациональная Россия, россияне, — прокомментировал глава республики.
#Азамат Нухов#Общество#Город#Новости Башкирии#Политика#Башкирия
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