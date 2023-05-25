Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?

Один из российских розничных банков — Почта Банк — предлагает другой подход к кешбэку для своих клиентов. Те, кто оформят дебетовую карту «Моя карта» до 30 сентября, в течение трех месяцев смогут получать кешбэк 10% в любых продуктовых магазинах и на почте. Причем возврат части средств за траты на почте действует не только за оплату почтовых услуг, а за любые покупки, в том числе продуктов питания и различных бытовых товаров, оформление подписок. И все это в дополнение к кешбэку 1% за каждую покупку. Кроме этого, можно возвращать до 30% бонусами у партнеров программы лояльности «Мультибонус». Бонусы можно обменять на рубли (1 бонус = 1 рубль) или потратить на нужные товары в каталоге «Мультибонус».