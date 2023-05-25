Ещё один парк Уфы закроют на реконструкцию

В частности, во время посещения парка Радий Хабиров обратил внимание на пешеходные зоны, которые, по его мнению, на данный момент находятся в плохом состоянии и требуют ремонта. При этом глава республики подчеркнул, что нельзя допустить ошибок при проведении реконструкции, которая, по его словам, должна проводиться с учетом мнения жителей.