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Ещё один парк Уфы закроют на реконструкцию

25 мая 2023, 05:44
Фото: glavarb.ru

Власти намерены провести обновление парка имени Ленина в Уфе

Глава Башкирии, посетивший парк имени В. Ленина 24 мая, дал поручение внести предложения по его модернизации, сообщает пресс-служба администрации руководителя региона

Парк имени Ленина в Уфе ждет масштабная реконструкция. Глава Башкирии Радий Хабиров, посетивший парк ранее, дал поручение внести предложения по его модернизации. Об этом сообщает пресс-служба администрации руководителя региона.

В частности, во время посещения парка Радий Хабиров обратил внимание на пешеходные зоны, которые, по его мнению, на данный момент находятся в плохом состоянии и требуют ремонта. При этом глава республики подчеркнул, что нельзя допустить ошибок при проведении реконструкции, которая, по его словам, должна проводиться с учетом мнения жителей.

— Обязательно посоветуемся с жителями. Потому что парк имеет республиканский статус. Он важен всем: уфимцам, ишимбайцам, бурзянцам и аскинцам. Приняли базовое решение, что необходимо менять плитку, освещение. Мы проведём реновацию этой территории. Менять структуру парка, предназначение, его цели и задачи не будем. И в этом будет, наверное, главное искусство, — прокомментировал Хабиров.

Реновация парка будет включать в себя прокладку на его территории беговых дорожек с мягким покрытием, ремонт фонтанов и установку малых архитектурных форм. Также в парке планируется обновить освещение и установить системы видеонаблюдения.

Ранее в Уфе был закрыт на реконструкцию сад Аксакова, который, по мнению Хабирова, является «недолюбленным». В рамках реконструкции планируется разделить территорию сада на несколько зон: историческую аллею, приозерную набережную, литературную гостиную, событийную площадку и др., добавить новую входную группу, заменить освещение и т. д.

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Глава республики на одном из недавних оперативных совещаний в правительстве республики рассказал о том, что в парке планируется снести арку, установленную при центральном входе в сад. По его словам, в нынешнем состоянии она может представлять угрозу для посетителей, добавив, что после сноса её планируют заменить на идентичную.

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