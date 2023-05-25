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Две улицы в центре Уфы перекроют из-за строительства инженерных сетей

25 мая 2023, 08:42
Фото: 1MI
В Уфе в связи со строительством инженерных сетей временно ограничат движение на участках улиц Кирова и Крестьянской, сообщает региональный Минтранс

Так, с сегодняшнего дня для проезда будет недоступна четная сторона проезжей части ул. Крестьянская (на участке от ул. Кирова до местного проезда). Ограничения продлятся с 25 мая по 1 июня.

Аналогичные ограничения начинают действовать сегодня на улице Кирова в районе жилого дома №91 (на участке от ул. Крестьянская до ул. Айская). Движение здесь будет перекрыто с 25 мая по 8 июня.

В период с 13 по 19 июня движение будет полностью ограничено по ул. Кирова на участке от ул. Крестьянской до ул. Айской.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Дороги#Город
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