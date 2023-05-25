Две улицы в центре Уфы перекроют из-за строительства инженерных сетей

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Так, с сегодняшнего дня для проезда будет недоступна четная сторона проезжей части ул. Крестьянская (на участке от ул. Кирова до местного проезда). Ограничения продлятся с 25 мая по 1 июня.
Аналогичные ограничения начинают действовать сегодня на улице Кирова в районе жилого дома №91 (на участке от ул. Крестьянская до ул. Айская). Движение здесь будет перекрыто с 25 мая по 8 июня.
В период с 13 по 19 июня движение будет полностью ограничено по ул. Кирова на участке от ул. Крестьянской до ул. Айской.