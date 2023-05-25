«Достало это все»: глава Башкирии высказался о золотодобытчиках

Глава Башкирии высказался о золотодобыче в регионе. Радий Хабиров в рамках 54 заседания Госсобрания — Курултая республики отметил, что в регионе на сегодняшний день все еще нет системного решения проблемы добычи россыпного золота и попросил депутатов Курултая Башкирии выступить с инициативой о передаче полномочий, касающихся добычи и выдачи лицензии на россыпное золото, регионам.