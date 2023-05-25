«Достало это все»: глава Башкирии высказался о золотодобытчиках

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Глава Башкирии высказался о золотодобыче в регионе. Радий Хабиров в рамках 54 заседания Госсобрания — Курултая республики отметил, что в регионе на сегодняшний день все еще нет системного решения проблемы добычи россыпного золота и попросил депутатов Курултая Башкирии выступить с инициативой о передаче полномочий, касающихся добычи и выдачи лицензии на россыпное золото, регионам.
Помимо этого Хабиров отметил, что жителей республики беспокоит внезапное появление техники на территории муниципалитетов, а также лицензиаты, часто ведущие свою деятельность с нарушениями.
«Я хотел попросить о следующем. Довольно долгое время беспокоит ситуация с добычей золота в ряде районов Зауралья россыпным способом. Происходит то, что жители и главы муниципалитетов узнают о выданной лицензии тогда, когда появляется первая техника. Людей это сильно возмущает. Мы с федеральным агентством по недропользованию довольно четко отрабатываем подобные вопросы, но системного решения нет на данный момент. Россыпной способ — наиболее варварский, когда есть недобросовестные лицензиаты. По-другому не скажу, достало это все», — высказался Радий Хабиров.
Напомним, ранее сход граждан, посвященный обсуждению деятельности золотодобытчиков, прошел в селе Темясово. В частности, речь шла о выдаче лицензий на разведку и добычу золота, цветных металлов и прочих полезных ископаемых.
Также ранее согласованный с властями народный сход, посвященный нелегальной золотодобыче, прошел в селе Ишмурзино. Так, жители Баймакского района неоднократно сообщали о нелегальной деятельности, которую золотодобытчики разворачивали на территории муниципалитета. Как сообщал ранее СК Башкирии, фирму, имеющие лицензию на добычу полезных ископаемых месторождениях Баймака и возле деревни Кусеево Баймакского района, занимались добычей за пределами границ лицензированных участков.