Блогер из Башкирии создал курс по инвестициям и обманул своих «учеников» на 100 млн

Так, на самом курсе слушателям для увеличения доходов на 20% якобы предлагали вложить средства в некий «финансовый пул». Всех участников разделили на несколько групп и в одной было около 11 человек, передает слова одного из потерпевших телеграм-канал SHOT. Участники его группы якобы вложили в «финансовый пул» почти 15 миллионов рублей. Предполагается, что сам блогер Марсель М. со всех групп мог взять почти 100 миллионов рублей.