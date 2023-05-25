Блогер из Башкирии создал курс по инвестициям и обманул своих «учеников» на 100 млн

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Полиция проверяет блогера из Башкирии Марселя М., который якобы обманул участников своего курса по инвестициям на 100 миллионов рублей. Как сообщает телеграм-канал SHOT, участников курса обещали научить грамотно вкладывать деньги, для того чтобы приумножить несколько тысяч до пары миллионов. В конечном счете они обратились в полицию.
Так, на самом курсе слушателям для увеличения доходов на 20% якобы предлагали вложить средства в некий «финансовый пул». Всех участников разделили на несколько групп и в одной было около 11 человек, передает слова одного из потерпевших телеграм-канал SHOT. Участники его группы якобы вложили в «финансовый пул» почти 15 миллионов рублей. Предполагается, что сам блогер Марсель М. со всех групп мог взять почти 100 миллионов рублей.
Уже после того, как деньги были вложены кураторы курса якобы кормили участников «финансового пула» «завтраками» и не возвращали вложенные средства. Сейчас они обвиняют Марселя М. в том, что он забрал все себе.
Однако кураторы курса сообщили о другой версии — деньги с пула они переводили блогерке из Казахстана и «очень серьезному человеку». Себе они могли оставить 1% от вложенной учениками суммы. После чего блогерка якобы скрылась и оставила без денег кураторов курса и его автора Марселя М.
Согласно информации из открытых источников, Марсель М. родился в городе Октябрьский, однако в 2013 году переехал в Москву, где окончил программу «Сколково» и Финансовый университет при Правительстве РФ. На сайте также сообщается, что Марсель является независимым финансовым советником при Минфине РФ, а в 2022 году получил награду «Лучший финансовый советник».