Здравствуй, лето: топ-5 актуальных мест для прогулок по теплой Уфе

Площадь Салавата Юлаева и раньше была своеобразным магнитом, причем не только для гостей города, решивших посмотреть на самый большой конный монумент в Европе. Если вы ищете не только местечко для прогулок, но и живописный фон для фотографий на память, то Телецентр — удачный выбор, в том числе и для прогулок с детьми, на радость которым здесь продают тысячу мелочей — от игрушек до сладких угощений. Подвижные игры можно перемежать с отдыхом в огромной чаше амфитеатра, где можно вполне комфортно расположиться, если не хватает скамеек на площади (по вечерам в этой части города ожидаемо много посетителей).