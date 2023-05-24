mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Изображение материала

Здравствуй, лето: топ-5 актуальных мест для прогулок по теплой Уфе

24 мая 2023, 05:01
Фото: 1MI
Весенние капризы погоды, наконец, закончились, и в Уфе установилась по-настоящему летняя, расслабленная, солнечная атмосфера. Где погулять? Оставим самые очевидные ответы, вроде Арт-квадрата, в стороне и рассмотрим другие — не менее интересные и подходящие для самого теплого времени года.

От площади Салавата Юлаева до уфимской набережной

Площадь Салавата Юлаева и раньше была своеобразным магнитом, причем не только для гостей города, решивших посмотреть на самый большой конный монумент в Европе. Если вы ищете не только местечко для прогулок, но и живописный фон для фотографий на память, то Телецентр — удачный выбор, в том числе и для прогулок с детьми, на радость которым здесь продают тысячу мелочей — от игрушек до сладких угощений. Подвижные игры можно перемежать с отдыхом в огромной чаше амфитеатра, где можно вполне комфортно расположиться, если не хватает скамеек на площади (по вечерам в этой части города ожидаемо много посетителей).

При этом площадь Салавата Юлаева органично сообщается с уфимской набережной. Несмотря на то, что последние годы власти пытаются вдохнуть в нее новую жизнь, эта территория не обладает особенной интерактивностью. С другой стороны, дорожки для прогулок вдоль реки свою функцию выполняют, и этого тоже может оказаться вполне достаточно, особенно во время жаркой погоды. Не будем забывать, что организованные здесь спортивные дорожки по-прежнему готовы испытать выносливость бегунов и велосипедистов.

В ближайшем будущем возле бассейна «Юность» можно будет покататься на аттракционах, которые в настоящее время находятся на стадии монтажа.

Тропа здоровья «Воронки»

Новая возможность оказаться буквально «на природе», не выезжая из города, появилась в Уфе совсем недавно — минувшей осенью. Речь про тропу здоровья «Воронки», которая расположена в зеленой зоне в непосредственной близи от строящегося ЖК «Зорге.Премьер» и включает в себя более 3 км дорожек для пешеходов и велосипедистов, ряд смотровых площадок и оригинальных скульптур. Чтобы выйти на эту экотропу, нужно стартовать от улицы Зорге, 73 и двигаться прямо до вывески «Тропа здоровья».

Добавим, что проект «Воронки» создан ГК «Жилстройинвест» совместно с городской администрацией, экоактивистами и неравнодушными гражданами. В том числе поэтому локации экотропы быстро стали популярными среди горожан, причем не только близлежащих районов и не только среди тех, кто занимается спортом. Характерный пример — видовая площадка «Место силы», площадка с удобными скамейками, где любой отдыхающий может насладиться и прекрасным видом, и чистым воздухом, отдохнув от городской суеты. Неудивительно, что экотропа, концептуально продолжающая пешеходный маршрут «Уфимское ожерелье», который опоясывает город, притягивает немало посетителей.

Фото: Артур Салимов

Парк «4 сезона»

За пять лет парк в лесном массиве между улицей Блюхера и ЖК «Четыре сезона» стал хорошо знакомой точкой на уфимской карте прогулок. Здесь максимально сохранена аутентичность территории, так что, с одной стороны, здесь вы действительно гуляете по лесу, с другой — тут есть скамейки, а вечером работает комфортное освещение. Приятно, что здесь можно не только спрятаться от солнца или укрыться от городского шума — в парке обустроена кольцевая вело-пешеходная дорожка для всех, кто желает приобщиться к ЗОЖ.

Фото: Артур Салимов

Сквер около ЖК «Символ»

Парковая зона около ЖК «Символ» находится на территории примыкающего склона реки Сутолоки, с выходом на Соборную Мечеть и Монумент Дружбы. Благоустроенная территория доступна для всех желающих, при этом она порадует всех, кто устал любоваться бетоном уфимской набережной неподалеку.

Как и всякий уважающий себя современный сквер, эта территория оснащена пешеходными дорожками, одинаково удобными и для прогулок, и для занятий спортом (есть воркаут-зона). Также есть необычная локация для фотосессии «Четыре стихии».

Фото: Артур Салимов

Парк «Кашкадан»

Парк в Сипайлово после долгих работ по реконструкции переживает второе рождение. Как минимум, эту популярность обеспечивает свето-музыкальный фонтан на водной поверхности озера, запущенный этой весной и устраивающий яркие представления каждый вечер, кроме понедельника.

После проведенных работ на озере сформированы семь смотровых и прогулочных пирсов из лиственницы (по числу лепестков в цветке курая). Также здесь построены четыре амфитеатра, пять навесов для зон отдыха, а также четыре перголы с качелями. Ярким штрихом парка стала архитектурная подсветка территории. Стоит отметить, что преобразилась и пляжная зона, на которой оборудовали две смотровые вышки с раздевалками, а также установили шезлонги для отдыха.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Депутаты Курултая Башкирии рассмотрят закон о безопасном использовании дымоходов
Сегодня, 07:15
Башкирию накроют ураганные ветра в ближайшее время
Сегодня, 03:43
Раскрыты личности четверых погибших в страшном пожаре в Башкирии
Сегодня, 04:55
«Башнефть» увеличивает импортонезависимость
Сегодня, 07:11
Онлайн-решение бизнес-вопросов: где найти оборудование в интернете
Сегодня, 05:00