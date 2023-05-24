mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Изображение материала

Вонь въелась в плитку: школа в Башкирии опозорилась своим туалетом на всю Россию

24 мая 2023, 08:50
Фото: 1MI

Школа в Кумертау победила в конкурсе за звание «худшего туалета в России»

Уборная в школе №6 города Кумертау вошла в пятерку лидеров конкурса «Худший туалет России». Теперь компания Domestos, которая и является организатором конкурса, проведет ремонт в санузле образовательного учреждения.

Уборная в школе №6 города Кумертау была признана одной из худших в стране. Статус «Худший туалет России» в конкурсе «Терпеть нельзя учиться» уборные образовательного учреждения получила от компании Domestos, которая и является организатором конкурса.

Сообщается, что уборная в школе находится в ужасном состоянии. Ученики жалуются на устаревшую сантехнику и зловоние. При этом подчеркивается, что в здании школы ни разу не проводился капремонт. Суммарно за школу проголосовало свыше 700 человек.

— Сантехника устаревшая, водопровод нуждается в замене. Кабинки сделаны из профнастила, закрываются плохо. В туалете стоит постоянно запах, так как он уже въелся в старую плитку, — говорится в тексте обращения.

Помимо школы в Кумертау, в пятерку лидеров на звание «Худшего туалета в России» также вошли уборные в школах Московской, Владимирской и Омской областях и республике Чувашия.

Организатор конкурса, в свою очередь, обязуется сделать ремонт в школьном туалете. Помимо этого школа №5 села Иглино и образовательный комплекс «Перспектива» в Кумертау получат годовой запас чистящего средства марки.

Отметим, что школьники из Башкирии уже не раз отправляли фотографии уборных в своих образовательных учреждениях на конкурс «Худший туалет России». Так, в 2021 году о санузлах рассказали сразу нескольких школ в Нефтекамске. Участники из образовательных учреждений № 2, № 6, № 10, № 12, № 14, № 15, № 16 и гимназии № 1 просят провести ремонт в туалетах, так как их не реконструировали с начала постройки зданий.

В том же году школа №6 в Нефтекамске вошла в число победителей конкурса «Нельзя терпеть учиться». Тогда же стало известно, что новые туалеты хотят получить 12 башкирских школ.

#Азамат Нухов
Подпишитесь
Как попить из сортира: что говорят о поведении Газманова на озерах в Соль-Илецке
Сегодня, 09:36
Раскрыты личности четверых погибших в страшном пожаре в Башкирии
Сегодня, 04:55
Ситуация серьезная: ЧС ввели в 31 районе Башкирии
Сегодня, 10:50
«Башнефть» увеличивает импортонезависимость
Сегодня, 07:11
Онлайн-решение бизнес-вопросов: где найти оборудование в интернете
Сегодня, 05:00