Вонь въелась в плитку: школа в Башкирии опозорилась своим туалетом на всю Россию

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Уборная в школе №6 города Кумертау была признана одной из худших в стране. Статус «Худший туалет России» в конкурсе «Терпеть нельзя учиться» уборные образовательного учреждения получила от компании Domestos, которая и является организатором конкурса.
Сообщается, что уборная в школе находится в ужасном состоянии. Ученики жалуются на устаревшую сантехнику и зловоние. При этом подчеркивается, что в здании школы ни разу не проводился капремонт. Суммарно за школу проголосовало свыше 700 человек.
— Сантехника устаревшая, водопровод нуждается в замене. Кабинки сделаны из профнастила, закрываются плохо. В туалете стоит постоянно запах, так как он уже въелся в старую плитку, — говорится в тексте обращения.
Помимо школы в Кумертау, в пятерку лидеров на звание «Худшего туалета в России» также вошли уборные в школах Московской, Владимирской и Омской областях и республике Чувашия.
Организатор конкурса, в свою очередь, обязуется сделать ремонт в школьном туалете. Помимо этого школа №5 села Иглино и образовательный комплекс «Перспектива» в Кумертау получат годовой запас чистящего средства марки.
Отметим, что школьники из Башкирии уже не раз отправляли фотографии уборных в своих образовательных учреждениях на конкурс «Худший туалет России». Так, в 2021 году о санузлах рассказали сразу нескольких школ в Нефтекамске. Участники из образовательных учреждений № 2, № 6, № 10, № 12, № 14, № 15, № 16 и гимназии № 1 просят провести ремонт в туалетах, так как их не реконструировали с начала постройки зданий.
В том же году школа №6 в Нефтекамске вошла в число победителей конкурса «Нельзя терпеть учиться». Тогда же стало известно, что новые туалеты хотят получить 12 башкирских школ.