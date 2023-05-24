Вонь въелась в плитку: школа в Башкирии опозорилась своим туалетом на всю Россию

Отметим, что школьники из Башкирии уже не раз отправляли фотографии уборных в своих образовательных учреждениях на конкурс «Худший туалет России». Так, в 2021 году о санузлах рассказали сразу нескольких школ в Нефтекамске. Участники из образовательных учреждений № 2, № 6, № 10, № 12, № 14, № 15, № 16 и гимназии № 1 просят провести ремонт в туалетах, так как их не реконструировали с начала постройки зданий.