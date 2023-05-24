ВЭБ. РФ рассчитывает привлечь в экономику 10 трлн рублей

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:02
Таксономией называется свод технологий и услуг, разработка которых играет приоритетную роль для государства, пишет «Коммерсант». Известно, что запуск новых разработок всегда чреват риском для инвестора, поэтому государство при помощи таксономии предполагает оказывать содействие новым проектам, сообщает 56orb.ru. Так, компаниям обеспечат более дешёвые кредиты в коммерческих банках. Выполнение задач по оценке проектов возложат на сами банки, реестр будет вести ВЭБ.РФ, а осуществлять проверку на соответствие — Банк России.
В то же время государство обратится к деятельности по развитию венчурного рынка — посредством стимулирования вложений в стартапы, важные элементы передовой экономики нашего времени. Инвестиции в стартапы неизменно связаны с серьезными рисками, и многие из них не гарантируют эффективных результатов. Поэтому в ВЭБ.РФ решили действовать с расчетом на так называемый портфельный подход — метод оценки эффективности вложений высокого риска не по отдельным проектам, а по итогам изучения целого портфеля.
Ранее глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов пояснил, что если у портфеля не будет зафиксировано общих убытков, 10–25% компаний достигнут успеха, а их технологии подтвердят свою востребованность, то это можно будет считать основанием для утверждения: данный портфель разработан правильно. В Минэкономразвития приняли проект постановления, содержащий тезисы о праве ВЭБ.РФ на риск и заключение о выделении на подобные цели 50 миллиардов рублей.
Инструменты ВЭБ.РФ для стимулирования инвестиций уже активно задействуются в работе — с весьма заметным эффектом. Среди этих инструментов следует уделить особое внимание антикризисным поручительствам, кредитам на сохранение рабочих мест и модернизацию, фабрике проектного финансирования.
На протяжении последних пяти лет ВЭБ.РФ под руководством Шувалова обеспечивает интенсивное расширение пула инструментов поддержки и сферы для их применения: это касается строительства школ, нового городского транспорта, модернизации городских водоканалов. Основная задача каждого из проектов, которые реализуют по всей стране, заключается в повышении качества жизни россиян. Деятельность ВЭБа и его партнеров приносит множество позитивных изменений, которые за минувшие пять лет оказали положительное влияние на жизни более 27 миллионов человек, а совокупный объём вложений в экономику при этом достиг более 11 триллионов рублей.