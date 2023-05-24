ВЭБ. РФ рассчитывает привлечь в экономику 10 трлн рублей

На протяжении последних пяти лет ВЭБ.РФ под руководством Шувалова обеспечивает интенсивное расширение пула инструментов поддержки и сферы для их применения: это касается строительства школ, нового городского транспорта, модернизации городских водоканалов. Основная задача каждого из проектов, которые реализуют по всей стране, заключается в повышении качества жизни россиян. Деятельность ВЭБа и его партнеров приносит множество позитивных изменений, которые за минувшие пять лет оказали положительное влияние на жизни более 27 миллионов человек, а совокупный объём вложений в экономику при этом достиг более 11 триллионов рублей.