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В Уфе суд арестовал тренера, которого обвиняют в развращении школьниц

24 мая 2023, 13:31
Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ

В Уфе арестован обвиняемый в надругательстве над девочками тренер по скри-кроссу

В отношении 57-летнего тренера спортивной школы олимпийского резерва возбуждено уголовное дело по обвинениям развращении своих несовершеннолетних воспитанниц. Сегодня, 24 мая, суд избрал ему меру пресечения.

В Уфе 57-летний тренер спортивной школы олимпийского резерва Константин Леонтьев был отправлен в СИЗО до 22 июля этого года. Мера пресечения была избрана сегодня. 24 мая, в Октябрьском райсуде Уфы, сообщает объединенная пресс-служба судов РБ.

Постановление суда в законную силу пока не вступило. 

Напомним, что Леонтьева обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних. В частности, мужчина якобы «лапал» девятиклассницу во время нескольких выездов на соревнования, а пятиклассницу, со слов ее матери, он якобы изнасиловал.

Ранее Mkset рассказывал о том, что известно о тренере Константине Леонтьеве и передавал слова мэрии Уфы по данному инциденту. 

Большой стаж: что известно о тренере из Уфы, которого обвинили в развращении школьниц
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#Элина Сайфранова
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