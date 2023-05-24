В Уфе суд арестовал тренера, которого обвиняют в развращении школьниц

Напомним, что Леонтьева обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних. В частности, мужчина якобы «лапал» девятиклассницу во время нескольких выездов на соревнования, а пятиклассницу, со слов ее матери, он якобы изнасиловал.