В Уфе суд арестовал тренера, которого обвиняют в развращении школьниц

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
В Уфе 57-летний тренер спортивной школы олимпийского резерва Константин Леонтьев был отправлен в СИЗО до 22 июля этого года. Мера пресечения была избрана сегодня. 24 мая, в Октябрьском райсуде Уфы, сообщает объединенная пресс-служба судов РБ.
Постановление суда в законную силу пока не вступило.
Напомним, что Леонтьева обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних. В частности, мужчина якобы «лапал» девятиклассницу во время нескольких выездов на соревнования, а пятиклассницу, со слов ее матери, он якобы изнасиловал.
Ранее Mkset рассказывал о том, что известно о тренере Константине Леонтьеве и передавал слова мэрии Уфы по данному инциденту.