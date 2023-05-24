В Уфе по подозрению в совращении воспитанниц арестован детский тренер

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан уточнило, что в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям 132 (насильственные действия сексуального характера) и 135 (развратные действия) Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия с задержанным.
По предварительным данным, жертвами тренера стали две сестры. Старшая из них, ученица девятого класса, рассказала своей матери о том, что тренер совершал непристойные действия во время выездов на соревнования. Ее младшая сестра, ученица пятого класса, сообщила, что была подвергнута насилию, пишет “КП-Уфа”.
Известно, что задержанный мужчина работал с детьми более 19 лет и обладает высшей квалификацией. Расследование продолжается, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.