В Уфе по подозрению в совращении воспитанниц арестован детский тренер

По предварительным данным, жертвами тренера стали две сестры. Старшая из них, ученица девятого класса, рассказала своей матери о том, что тренер совершал непристойные действия во время выездов на соревнования. Ее младшая сестра, ученица пятого класса, сообщила, что была подвергнута насилию, пишет “КП-Уфа”.