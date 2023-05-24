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Updated Сегодня, 14:27

В Уфе по подозрению в совращении воспитанниц арестован детский тренер

24 мая 2023, 14:26
Правоохранительные органы задержали тренера по ски-кроссу детской спортивной школы в Уфе, подозреваемого в совращении воспитанниц. Информация о задержании была подтверждена пресс-службой Следственного комитета Башкирии, которая сообщила о возбуждении двух уголовных дел против 58-летнего мужчины.

Следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан уточнило, что в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям 132 (насильственные действия сексуального характера) и 135 (развратные действия) Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия с задержанным.

По предварительным данным, жертвами тренера стали две сестры. Старшая из них, ученица девятого класса, рассказала своей матери о том, что тренер совершал непристойные действия во время выездов на соревнования. Ее младшая сестра, ученица пятого класса, сообщила, что была подвергнута насилию, пишет “КП-Уфа”.

Известно, что задержанный мужчина работал с детьми более 19 лет и обладает высшей квалификацией. Расследование продолжается, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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