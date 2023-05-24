В Уфе мужчина подсматривал за женщинами в туалете торгового центра

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В торговом центре «Аркада» вечером 23 мая сотрудница заметила подсматривающего за ней мужчину в женском туалете. По информации портала UfacityNews.ru, после сама женщина попыталась поймать вуайериста, однако тот заметил преследование и побежал к выходу из торгового центра.
Между тем, охрана ТЦ «Аркада» в происходящее не вмешивалась. К сожалению, поймать мужчину сотруднице так и не удалось, однако его лицо попало в обзор камер видеонаблюдения.
Сама сотрудница призналась, что произошедшее ее испугало, тем не менее в полицию она пока не обратилась.