В Уфе мужчина подсматривал за женщинами в туалете торгового центра

В торговом центре «Аркада» вечером 23 мая сотрудница заметила подсматривающего за ней мужчину в женском туалете. По информации портала UfacityNews.ru, после сама женщина попыталась поймать вуайериста, однако тот заметил преследование и побежал к выходу из торгового центра.