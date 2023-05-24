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В Уфе мужчина подсматривал за женщинами в туалете торгового центра

24 мая 2023, 12:51
Фото: 1MI

В торговом центре Уфы поймали подсматривающего за женщинами в туалете мужчину

Неприятный индент произошел накануне в торговом центре «Аракада». Мужчину заметила сотрудница ТЦ и попыталась задержать его.

В торговом центре «Аркада» вечером 23 мая сотрудница заметила подсматривающего за ней мужчину в женском туалете. По информации портала UfacityNews.ru, после сама женщина попыталась поймать вуайериста, однако тот заметил преследование и побежал к выходу из торгового центра.

Между тем, охрана ТЦ «Аркада» в происходящее не вмешивалась. К сожалению, поймать мужчину сотруднице так и не удалось, однако его лицо попало в обзор камер видеонаблюдения.

Фото: UfacityNews.ru

Сама сотрудница призналась, что произошедшее ее испугало, тем не менее в полицию она пока не обратилась.

#Элина Сайфранова
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