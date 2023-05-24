Саперов пришлось вызывать из-за надписи мелками на асфальте у детского сада в Уфе

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В детский сад на Первомайской прибыли полиция и саперы, все из-за пугающей надписи мелом на асфальте: «В нём 100 г. взрывчатки». Тревогу забили сотрудники учреждения и вызвали профильные службы, сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Так, территория детского сада была полностью осмотрена кинологами, однако нашли только рисунок зайцев, оставленную, судя по всему ребенком. Выполнен рисунок был тем же мелками, что и надпись.
Сотрудники полиции предположили, что надпись о 100 граммах взрывчатки оставили дети. Со всеми воспитанники детского сада, а также их родителями была проведена беседа.