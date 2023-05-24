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Саперов пришлось вызывать из-за надписи мелками на асфальте у детского сада в Уфе

24 мая 2023, 09:45
Фото: 1MI

В Уфе из-за надписи мелом на асфальте у детсада вызвали саперов

Угрожающую надпись появилась на асфальте у детского сада в Черниковке и напуганные воспитатели незамедлительно вызвали полицию.

В детский сад на Первомайской прибыли полиция и саперы, все из-за пугающей надписи мелом на асфальте: «В нём 100 г. взрывчатки». Тревогу забили сотрудники учреждения и вызвали профильные службы, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Так, территория детского сада была полностью осмотрена кинологами, однако нашли только рисунок зайцев, оставленную, судя по всему ребенком. Выполнен рисунок был тем же мелками, что и надпись.

Сотрудники полиции предположили, что надпись о 100 граммах взрывчатки оставили дети. Со всеми воспитанники детского сада, а также их родителями была проведена беседа.

#Элина Сайфранова
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