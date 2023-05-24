В Уфе «Дортрансстрой» проложит новую улицу за 267 миллионов рублей

Напомним, что «Дортрансстрой» ранее получил контракт на первый этап благоустройства улицы Октябрьской революции также по начальной (максимальной) цене в 980 миллионов рублей. К тому же до лета 2024 года компания взяла на себя обязательства по строительству улиц имени Архитектора Рехмукова и летчика-героя Мусы Гареева за 114 и 110 миллионов рублей соответственно.