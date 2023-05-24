В Уфе «Дортрансстрой» проложит новую улицу за 267 миллионов рублей

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Компания «Дортрансстрой» получила тендер на строительство улицы Ивана Спатарова в Уфе. Согласно данным Госзакупок, договор будет заключен по максимальной стоимости — 267,1 миллиона рублей, из которых 259 миллионов заплатит республика, а оставшиеся 8 миллионов — город.
Известно, что новая дорога свяжет между собой деревню Ветошникова и коттеджный поселок Романовка. Общая протяженность ее будет 1,6 километра. Предполагается, что в сутки по ней будут проезжать 2,3 тысячи легковых автомобилей, скоростной режим — 60 км/ч.
Помимо строительства дорожного полотка и водоотводных сооружений подрядчик также обязуется установить освещение, барьерные ограждения, дорожные знаки и нанести разметку.
Завершить все работы необходимо до ноября 2024 года.
Напомним, что «Дортрансстрой» ранее получил контракт на первый этап благоустройства улицы Октябрьской революции также по начальной (максимальной) цене в 980 миллионов рублей. К тому же до лета 2024 года компания взяла на себя обязательства по строительству улиц имени Архитектора Рехмукова и летчика-героя Мусы Гареева за 114 и 110 миллионов рублей соответственно.