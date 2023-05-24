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В Уфе «Дортрансстрой» проложит новую улицу за 267 миллионов рублей

24 мая 2023, 15:30
Фото: 1MI

В Уфе улицу Ивана Спатарова проложит «Дортрансстрой» за 267 миллионов рублей

Тендер на строительство улицы Ивана Спатара был опубликован на портале Госзакупок.

Компания «Дортрансстрой» получила тендер на строительство улицы Ивана Спатарова в Уфе. Согласно данным Госзакупок, договор будет заключен по максимальной стоимости — 267,1 миллиона рублей, из которых 259 миллионов заплатит республика, а оставшиеся 8 миллионов — город.

Известно, что новая дорога свяжет между собой деревню Ветошникова и коттеджный поселок Романовка. Общая протяженность ее будет 1,6 километра. Предполагается, что в сутки по ней будут проезжать 2,3 тысячи легковых автомобилей, скоростной режим — 60 км/ч.

Помимо строительства дорожного полотка и водоотводных сооружений подрядчик также обязуется установить освещение, барьерные ограждения, дорожные знаки и нанести разметку.

Завершить все работы необходимо до ноября 2024 года.

Напомним, что «Дортрансстрой» ранее получил контракт на первый этап благоустройства улицы Октябрьской революции также по начальной (максимальной) цене в 980 миллионов рублей. К тому же до лета 2024 года компания взяла на себя обязательства по строительству улиц имени Архитектора Рехмукова и летчика-героя Мусы Гареева за 114 и 110 миллионов рублей соответственно.  

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#Элина Сайфранова#Город#Новости Уфы#Дороги
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