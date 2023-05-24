mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Изображение материала

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погибло 4 человека

24 мая 2023, 05:50
Фото: 1MI
На место пожара, который случился в ночь на 24 мая в Благоварском районе, выехали следователи и криминалисты СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС, сообщает пресс-служба СК по Башкирии

В Благоварском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибло четверо людей, в числе которых 16-летний подросток. Как установлено следствием, ночью 24 мая в селе Старокучурбаево загорелся жилой дом на улице Цветочной. На момент возгорания там находились супруги 1949 и 1956 г. р., их пасынок 1978 г. р., и внук 2007 г. р. Их тела были обнаружены в ходе тушения огня.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС.

— В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются причина возгорания, а также иные причины и условия, способствовавшие произошедшему, — сообщили в ведомстве.
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Пожар
Подпишитесь
Депутаты Курултая Башкирии рассмотрят закон о безопасном использовании дымоходов
Сегодня, 07:15
Башкирию накроют ураганные ветра в ближайшее время
Сегодня, 03:43
Раскрыты личности четверых погибших в страшном пожаре в Башкирии
Сегодня, 04:55
Здравствуй, лето: топ-5 актуальных мест для прогулок по теплой Уфе
Сегодня, 05:01
«Башнефть» увеличивает импортонезависимость
Сегодня, 07:11
Онлайн-решение бизнес-вопросов: где найти оборудование в интернете
Сегодня, 05:00