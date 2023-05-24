В Башкирии возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погибло 4 человека

В Благоварском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибло четверо людей, в числе которых 16-летний подросток. Как установлено следствием, ночью 24 мая в селе Старокучурбаево загорелся жилой дом на улице Цветочной. На момент возгорания там находились супруги 1949 и 1956 г. р., их пасынок 1978 г. р., и внук 2007 г. р. Их тела были обнаружены в ходе тушения огня.