В Башкирии утвердили график проведения Сабантуев в 2023 году

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Радий Хабиров утвердил график проведения Сабантуев в Башкирии в этом году. Согласно документу, опубликованному сегодня на сайте правовой информации, первый праздник запланирован на 27 мая.
Так, в эту субботу Сабантуй состоится в Абзелиловском, Альшеевском и Калтасинском районах.
Далее, также в субботу, но уже 3 июня праздник пройдет в Архангельском, Аскинском, Бакалинском, Бирском, Бурзянском, Ермекеевском, Гафурийском, Зилаирском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Кугарчинском, Миякинском, Нуримановском и Чекмагушевском районах.
Еще через неделю, 10 июня, Сабантуй состоится в Аургазинском, Баймакском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Благоварском, Благовещенском, Бураевском, Давлекановском, Дуванском, Дюртюлинском, Зианчуринском, Илишевском, Караидельском, Краснокамском, Куюргазинском, Мелеузовском, Мечетлинском, Мишкинском, Салаватском, Стерлитамакском, Татышлинском, Туймазинском, Уфимском, Учалинском, Федоровском, Хайбуллинском и Чишминском районах.
Шаранский и Янаульский районы отметят его 11 июня, а на 17 июня праздник запланирован в Белебеевском, Буздякском, Ишимбайском, Кигинском и Стерлибашевском районах республики.
В последнюю субботу июня Сабантуй пройдет в Межгорье. Проводят праздник, 1 июня, в Иглинском и Балтачевском районах Башкирии.