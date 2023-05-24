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В Башкирии утвердили график проведения Сабантуев в 2023 году

24 мая 2023, 11:27
Фото: 1MI

Глава Башкирии утвердил график проведения Сабантуев в 2023 году

Указ главы Башкирии о графике проведения Сабантуев в республике был опубликован сегодня, 24 мая. Празднования начнутся с 27 мая, а завершатся 1 июля.

Радий Хабиров утвердил график проведения Сабантуев в Башкирии в этом году. Согласно документу, опубликованному сегодня на сайте правовой информации, первый праздник запланирован на 27 мая. 

Так, в эту субботу Сабантуй состоится в Абзелиловском, Альшеевском и Калтасинском районах.

Далее, также в субботу, но уже 3 июня праздник пройдет в Архангельском, Аскинском, Бакалинском, Бирском, Бурзянском, Ермекеевском, Гафурийском, Зилаирском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Кугарчинском, Миякинском, Нуримановском и Чекмагушевском районах. 

Еще через неделю, 10 июня, Сабантуй состоится в Аургазинском, Баймакском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Благоварском, Благовещенском, Бураевском, Давлекановском, Дуванском, Дюртюлинском, Зианчуринском, Илишевском, Караидельском, Краснокамском, Куюргазинском, Мелеузовском, Мечетлинском, Мишкинском, Салаватском, Стерлитамакском, Татышлинском, Туймазинском, Уфимском, Учалинском, Федоровском, Хайбуллинском и Чишминском районах. 

Шаранский и Янаульский районы отметят его 11 июня, а на 17 июня праздник запланирован в Белебеевском, Буздякском, Ишимбайском, Кигинском и Стерлибашевском районах республики.

В последнюю субботу июня Сабантуй пройдет в Межгорье. Проводят праздник, 1 июня, в Иглинском и Балтачевском районах Башкирии. 

#Элина Сайфранова
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