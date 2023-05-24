В Башкирии у подростка случился инсульт после падения с самоката

Министр здравоохранения ранее провел обход реанимационного отделения ГДКБ №17. По его словам, в травматологическом отделении медучреждения находятся сразу несколько детей с черепно-мозговыми травмами, полученными после падения с велосипедов. Всего с начала месяца в ГДКБ №17 поступило 17 пациентов со схожими травмами.