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В Башкирии у подростка случился инсульт после падения с самоката

24 мая 2023, 05:28
О состоянии мальчика рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин

В Башкирии у 16-летнего подростка случился инсульт после того, как тот упал с самоката. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Министр здравоохранения ранее провел обход реанимационного отделения ГДКБ №17. По его словам, в травматологическом отделении медучреждения находятся сразу несколько детей с черепно-мозговыми травмами, полученными после падения с велосипедов. Всего с начала месяца в ГДКБ №17 поступило 17 пациентов со схожими травмами.

Помимо этого Айрат Рахматуллин прокомментировал состояние 6-дневного ребёнка, который вместе с коляской упал в озеро Долгое во время прогулки с бабушкой. После инцидента девочка находилась под присмотром медиков больницы. В настоящий момент она уже находится дома.

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