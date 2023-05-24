В Башкирии у подростка случился инсульт после падения с самоката

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В Башкирии у 16-летнего подростка случился инсульт после того, как тот упал с самоката. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.
Министр здравоохранения ранее провел обход реанимационного отделения ГДКБ №17. По его словам, в травматологическом отделении медучреждения находятся сразу несколько детей с черепно-мозговыми травмами, полученными после падения с велосипедов. Всего с начала месяца в ГДКБ №17 поступило 17 пациентов со схожими травмами.
Помимо этого Айрат Рахматуллин прокомментировал состояние 6-дневного ребёнка, который вместе с коляской упал в озеро Долгое во время прогулки с бабушкой. После инцидента девочка находилась под присмотром медиков больницы. В настоящий момент она уже находится дома.