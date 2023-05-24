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Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

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Телефонным мошенникам станет сложнее обманывать жителей Башкирии

24 мая 2023, 07:20
Фото: 1MI
Теперь злоумышленников смогут вычислять прямо во время разговора и уведомлять об этом абонента.

Многим из нас периодически звонят с незнакомых номеров и представляются сотрудником банка, органов внутренних дел или приятелем члена семьи, якобы попавшего в беду. По данным на конец 2022 г., в 93% случаев атак на частных лиц мошенники используют методы психологического давления для получения доступа к учётным или платёжным данным абонента.

В этом году появился новый тренд: мошенники звонят абонентам по видеосвязи в мессенджерах и представляются сотрудниками банков, создавая видимость работы в офисе. Сначала с «жертвой» связываются обычным способом, а затем, чтобы убедить человека, перезванивают с видео.

Современные инструменты позволяют создавать очень правдоподобную картинку: обстановку офиса, включающую банковские атрибуты, добавлять звуковой фон и многое другое. Такую картинку очень сложно отличить от реальной, особенно пожилому или человеку, мало знакомому с технологиями.

Теперь число телефонных мошенничеств сократится ― в Башкирии появится мобильный оператор, который разработал расширенную систему защиты: он определяет мошенника в процессе дозвона или разговора и блокирует его или прерывает звонок.

Мобильный оператор уже прошел регистрацию на территории республики и полностью запустится в работу до конца мая.

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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