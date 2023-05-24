Телефонным мошенникам станет сложнее обманывать жителей Башкирии

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Многим из нас периодически звонят с незнакомых номеров и представляются сотрудником банка, органов внутренних дел или приятелем члена семьи, якобы попавшего в беду. По данным на конец 2022 г., в 93% случаев атак на частных лиц мошенники используют методы психологического давления для получения доступа к учётным или платёжным данным абонента.
В этом году появился новый тренд: мошенники звонят абонентам по видеосвязи в мессенджерах и представляются сотрудниками банков, создавая видимость работы в офисе. Сначала с «жертвой» связываются обычным способом, а затем, чтобы убедить человека, перезванивают с видео.
Современные инструменты позволяют создавать очень правдоподобную картинку: обстановку офиса, включающую банковские атрибуты, добавлять звуковой фон и многое другое. Такую картинку очень сложно отличить от реальной, особенно пожилому или человеку, мало знакомому с технологиями.
Теперь число телефонных мошенничеств сократится ― в Башкирии появится мобильный оператор, который разработал расширенную систему защиты: он определяет мошенника в процессе дозвона или разговора и блокирует его или прерывает звонок.
Мобильный оператор уже прошел регистрацию на территории республики и полностью запустится в работу до конца мая.