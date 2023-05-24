Телефонным мошенникам станет сложнее обманывать жителей Башкирии

Многим из нас периодически звонят с незнакомых номеров и представляются сотрудником банка, органов внутренних дел или приятелем члена семьи, якобы попавшего в беду. По данным на конец 2022 г., в 93% случаев атак на частных лиц мошенники используют методы психологического давления для получения доступа к учётным или платёжным данным абонента.