Раскрыты личности четверых погибших в страшном пожаре в Башкирии

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Погибшим в пожаре в Благоварском в районе было 74, 67, 45 и 16 лет. Об этом сообщает ГТРК со ссылкой на данные экспертов.
Ранее в МЧС по РБ сообщили, что в ночь на 24 мая в селе Старокучурбаево загорелись жилой дом, сарай и баня. По данным ведомства, пожар унес жизни четырех человек: троих взрослых и одного ребенка.
Также проверку начала региональная прокуратура. Для координации деятельности на место происшествия выехал прокурор Благоварского района Айтуган Идрисов.