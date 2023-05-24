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Раскрыты личности четверых погибших в страшном пожаре в Башкирии

24 мая 2023, 04:55
Пожар произошел минувшей ночью в селе Старокучурбаево

Погибшим в пожаре в Благоварском в районе было 74, 67, 45 и 16 лет. Об этом сообщает ГТРК со ссылкой на данные экспертов.

Ранее в МЧС по РБ сообщили, что в ночь на 24 мая в селе Старокучурбаево загорелись жилой дом, сарай и баня. По данным ведомства, пожар унес жизни четырех человек: троих взрослых и одного ребенка.

Также проверку начала региональная прокуратура. Для координации деятельности на место происшествия выехал прокурор Благоварского района Айтуган Идрисов.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Пожар с пострадавшим#Пожар#Происшествия
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