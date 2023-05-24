Спасенного в Уфе львенка готовят к встрече с сородичами

Напомним, что Симбу прошлый хозяин выставил на продажу через интернет, однако вместо покупателей на встречу приехали сотрудники Росприроднадзора. Тогда выяснилось, что у владельца животного не было никаких лицензий и документов на львенка. К слову, отдал он ее сотрудникам ведомства добровольно. Уже после по просьбе Росприроднадзора Симба была отправлена на передержку в уфимский зоолунапарк «Саванна».