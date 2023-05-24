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Спасенного в Уфе львенка готовят к встрече с сородичами

24 мая 2023, 10:24
Фото: Росприроднадзор по Башкирии и Оренбургской области

Уфимского львенка Симбу готовят к встрече с сородичами в подмосковном парке львов

В начале мая раненного львенка Симбу хотели продать через интернет, однако в ситуацию вмешался Росприроднадзор и забрал дикое животное. Сейчас будущую львицу готовят к встрече с сородичами в парке львов.

История с раненным львенком, которого неизвестный содержал в квартире, а после намеревался выгодно продать через интернет, подходит к концу. Симба нашла постоянное место пребывания в подмосковном парке львов «Земля прайда».

Известно, что у будущей львицы были проблемы со здоровьем, в Уфе животное также осматривали ветврачи. Как сообщает директор парка в видео с Симбой, львенок еще некоторое время будет находиться на передержке. Знакомство с сородичами начнется постепенно.

— Наверное, будет сначала ее с Гектором и Гефестом знакомить ее, но, а после, я думаю, что ребята своей дружной компанией будут переезжать в парк, — заявил директор в видеоролике на YouTube.

На видео директор парка также отмечает, что Симба начала лучше питаться и спать.

Напомним, что Симбу прошлый хозяин выставил на продажу через интернет, однако вместо покупателей на встречу приехали сотрудники Росприроднадзора. Тогда выяснилось, что у владельца животного не было никаких лицензий и документов на львенка. К слову, отдал он ее сотрудникам ведомства добровольно. Уже после по просьбе Росприроднадзора Симба была отправлена на передержку в уфимский зоолунапарк «Саванна».

Стала известна судьба больного львенка из Уфы, которого хотели продать по объявлению
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#Элина Сайфранова
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