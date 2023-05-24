«Сонная» «Артерия»: побывали в новом уфимском ТЦ, выросшем на пепелище «Европы»

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Осенью 2022 года в Уфе заговорили об открытии нового многофункционального центра «Артерия», который расположен на пересечении улиц Шафиева и главной улицы Уфы — проспекта Октября. «Артерия» появилась ровно на месте сгоревшего ТЦ «Европа» — в 2011 году большой пожар унес жизни двух человек.
В январе 2011 года в здании торгового центра «Европа» произошел крупный пожар. К сожалению огонь унес жизни двух человек: 17-летней школьницы и 34-летнего мужчины.
Тогда правоохранительные органы определили, что причиной возгорания стали нарушения правил техники безопасности во время ремонта в одном из ресторанов ТЦ. Оказалось, работы велись с нарушениями, автоматическая система пожаротушения оказалось неисправной. Трагедия произошла после того, как один из газовых баллонов взорвался во время отделочных работ, которые проводились с использованием тепловых пушек, работающих на газе.
Уголовное дело тогда было возбуждено только в отношении экс-директора управляющей компании «Европейская» Александра Герсона и арендатора клуба, в котором и началось возгорание, Эйнура Бейбутова. В январе 2014 года их приговорили к трем и четырем годам лишения свободы соответственно, но позже суд пересмотрел приговор и вынес оправдательный вердикт.
Со дня трагедии здание было отремонтировано и долгое время пустовало. Летом 2020 года Минздрав Башкирии планировал выкупить здание для нового корпуса онкоцентра. Оценивался выкуп и переоборудование помещений, по данным «Ъ-Уфа», в 5,7 миллиарда рублей, из которых 2,2 миллиарда — выкуп помещений площадью в 25 тысяч кв. метров.
Однако сделка не состоялась, и уже зимой 2020 года здание выставлялось на продажу за 2 миллиарда рублей. Тогда в описании объявления на продажу указывалось, что комплекс состоит из двух зданий, общая площадь которых 26,7 тысячи квадратных метров. Построено оно было в 2019 году и площадь шестиэтажного строения составляет свыше 15 тысяч квадратных метров. Второе здание — административное.
Пока здание пустовало, на его содержание все также уходили немаленькие средства. Запустить проект МЦ «Артерия» планировали, со слов замдиректора по развитию центра Евгении Минибаевой, немного раньше, однако карты спутали февральские события. На данный момент центр работает в техническом режиме, однако планы у владельцев «Артерии», судя по всему, грандиозные.
Здание «Артерии» в день, когда журналист Mkset, не особо пестрило громкими плакатами «Мы открылись». Однако прогуливавшихся по Проспекту уфимцев и гостей города напротив «Артерии» привлекала реклама с бесплатной дегустацией еды — ход хороший, покушать любят многие, да еще и за бесплатно.
Нас встретила почти пустая парковка — вероятно, здесь стояли автомобили сотрудников. Сразу стало понятно, что гостей в «Артерии» сейчас не особо много. Вход в ТЦ нашелся сразу — на него указывали белые большие буквы. В самой «Артерии» нас встретила одиноко стоявшая гостья ТЦ — охраны мы не увидели. Чуть далее на первом этаже сразу увидели пустые бутики - в одном не было ничего, а в другом - офисная мебель и закрытые двери. Вот здесь, видимо, должно быть кафе - оборудование есть, а его нет.
Эскалаторы, увы, оказались в здании не работающими - передвигаться между этажами возможно только на лифте.
Однако на других этажах ничего, кроме пыли толщиной в палец, мы не увидели - признаемся, что выходить из лифта на стройплощадку было неприятно.
Из интересного мы нашли сэконд-хэнд и книжный магазин, совмещенный с кафе, а также магазин настольных игр на фудкорте. Кстати, фудхолл находится не на верхнем этаже, как в обычных торговых центрах, а на нижнем — но и там оказалось немноголюдно. Из кафешек, представленных с табличками, работали только несколько — например, кондитерская, кафе-мороженое, кафе с поке (кстати, единственное, что здесь можно поесть из несладкого) и точка с бабл-чаем. По словам директора "Артерии" Антона Горбачева, в ближайшее время здесь появятся пельменная, лапшичная и национальный башкирский фастфуд.
Фудхолл украшают мотивирующие растяжки и таблички на словах — но все здесь украшено просто, и как будто не хватает какой-то яркости. Недалеко на этом же этаже есть сцена, где уже проводятся всякие мероприятия (в день, когда корреспондент гулял по «Артерии», сцена была пуста). Понравилось, что тут же есть большая станция с розетками для подзарядки телефонов. А вот большой длинный стол для кушающих на фудхолле смутил - не каждому захочется соседствовать с незнакомцем, при котором есть будет как-то неловко. Мы решили купить бабл-ти - но он нам почему-то пришелся не по вкусу (приходилось пробовать и вкуснее этого).
«Артерия» — не торговый центр в классическом понимании и ожидать привычные бутики с одеждой и сетевые магазины здесь не стоит. Дело в том, что конкурировать с крупными торговыми центрами Уфы, которые также находятся на проспекте Октября, «Артерия» не должна из-за относительно небольшой площади — 15 тысяч кв. метров.
Вместо привычных магазинов здесь планируют работать площадки для коворкинга и проведения мероприятий, ресторан, фудхолл, детский парк и студии, фитнес и медицинская клиника.
— На проспекте Октября уже есть несколько крупных ТЦ, поэтому вместо привычных бутиков в «Артерии» осенью планируют открыть небольшие офисы-продаж и выставочные салоны различных компаний, событийную площадку, рестораны и кафе, детский воздушный парк и обучающие студии, фитнес, косметологию и медицинскую клинику, — сообщил директор МЦ «Артерия» Антон Горбачев.
На втором этаже открыты танцевальные классы и школа итальянского языка, студия растяжки и акробатики на пилонах — к ним можно подняться на лифте. Часть обозначенных операторов уже проектируют свои площадки на 3-4 этажах, пока эскалаторы выключены и доступ туда ограничен из соображений безопасности.
Будет ли «Артерия» пустовать в конечном итоге? Mkset поговорил с Еленой Терес — ведущим агентом по недвижимости флагманского офиса Самолет Плюс Уфа.
Со слов эксперта, в текущей ситуации, когда даже раскрученные торговые комплексы предлагают свободные площади для аренды, развивать ритейл непросто. Однако сама «Артерия», по мнению Елены Терес, будет более интересна в качестве офисного центра, а не ритейла.
-Для развития ритейла есть ряд ограничивающих факторов. В первую очередь, это история постоянной смены концепции этого комплекса, а для арендаторов важна стабильность и понимание пути развития, чтобы вкладываться в открытие точки. Ранее предложенная низкая ставка соответствует скорее концепции торгового рынка, — Елена Терес.
Другим аспектом в пользу того, что «Артерия» будет более выгодно смотреться в качестве офисного центра является местоположение. Центр расположен в географическом центре Уфы (на проспекте Октября), где на данный момент нет презентабельного офисного центра. Однако если все же рассматривать возможность ритейла, то, по мнению эксперта, это должны быть товары и услуги, сопутствующие офисному центру. Елена Терес также указывает, что МЦ «Артерия» больше удобен для посетителей с автомобилем, а не пеших клиентов, так как остановки общественного транспорта расположены в отдалении, а рядом с центром уже представлен разнообразный стрит ритейл.
-Коммерческая выгода определяется в первую очередь ставкой аренды. Поэтому если будет предложена адекватная статусу и концепции ставка, остальные факторы — как-то: локация. удобная транспортная доступность, внутренняя функциональная наполненность центра, предлагаемая арендаторам — работает на привлекательность центра, — подчеркивается Елена Терес.
На данный момент известно, что здание, в котором ныне располагается многофункциональный центр «Артерия», принадлежит ООО «Инвест-Недвижимость».
Согласно данным Спарк-Интерфакс, зарегистрирована компания была в декабре 2019 года. Учредителями являются Игорь Стрижнев (49%) и Марина Боброва (51%). Основной вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Риски компании «Спарк» оценивает как «высокие», фактор риска — отсутствие уставного капитала.
Однако обратить внимание стоит и на судебные дела, которых в 2021 и 2022 года было 27 и 18 соответственно. Согласно данным «Спарк-интерфакс», с Башкирией суды проходили как раз в 2021 году, всего указано три решения суда. На сайте Верховного суда между тем административных дел было больше — 4 в период с 2017 по 2021 года. Во всех ООО «Инвест-Недвижимость» выступала в качестве истца и оспаривала результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Второй занимательный момент — один владелец ТЦ «Европа» и МЦ «Артерия». Первыми владельцами здания сгоревшего ТЦ был Игорь Стрижнев через компанию «СТС-Автодор». Незадолго до взрыва оно было переоформлено на фирму «Гарант-реноме».
Сейчас Игорь Стрежнев является директором двух благотворительных фондов, один из которых «Помощь пострадавшим при пожарах» располагается в здании нынешней «Артерии» по адресу проспект Октября 67/2, а зарегистрировано НКО было спустя месяц после пожара в «Европе» — в феврале 2011 года. Однако, по данным Спарк-Интерфакс, занесена организация в негативный список. Среди факторов риска указано то, что юрлица не предоставляют налоговую отчетность более одного года.
Стрижнев также возглавляет компанию ООО «Смарт-Перспектива», которая также располагается по адресу МЦ «Артерия». Зарегистрирована она была менее одного года назад — в апреле 2022 года. Отрасль ООО — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Данных о каких-либо судебных дел компании — нет, также в отличие от «Инвест-Недвижимости» ее риски Спарк-Интерфакс оценивает как средние.
Сейчас «Артерия» — это новый многофункциональный центр с амбициозным проектом, но пока голыми стенами и пустыми помещениями. Хочется верить, что владельцы нынешней «Артерии» на ошибках учатся, и центр не повторит судьбу «Европы». Напомним, что причиной пожара стали нарушения правил техники безопасности во время ремонта в одном из ресторанов торгового центра.
Однако один вопрос нас все же волнует: будет ли центр пользоваться спросом, учитывая трагическую историю места? Найдут ли люди, свободные от предрассудков и суеверий, которые захотят арендовать там офисы, проводить лектории или просто обедать? Будем наблюдать.