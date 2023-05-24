mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Изображение материала

Ситуация серьезная: ЧС ввели в 31 районе Башкирии

24 мая 2023, 10:50
Фото: 1MI

В 31 районе Башкирии ввели режим ЧС из-за заморозков

Режим чрезвычайной ситуации, введенный на фоне неблагоприятных погодных условий, продлится в Башкирии до 5 июня. Соответствующее распоряжение главы республики опубликовано на портале правовой информации.

В 31 районе Башкирии ввели режим ЧС из-за заморозков. Режим чрезвычайной ситуации продлится до 5 июня. Соответствующее распоряжение за подписью Радия Хабирова былоранее опубликовано на портале правовой информации.

Режим вводится в Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Аургазинском, Бакалинском, Белебеевском, Белокатайском, Бирском, Благоварском, Буздякском, Гафурийском, Давлекановском, Дуванском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Краснокамском, Кигинском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Миякинском, Нуримановском, Салаватском, Туймазинском, Уфимском, Чекмагушевском, Чишминском и Шаранском районах.

Помимо этого на территории данных муниципалитетов будет установлен региональный уровень реагирования. Органы власти и руководители отраслевых организаций и фермерских хозяйств получили рекомендации о принятии мер, направленных на минимизацию последствий от неблагоприятных погодных условий.

Напомним, ранее в МЧС по республике предупредили об усилении ветра до 14 метров в секунду. В ведомстве также сообщили, что температура воздуха ночью в ближайшие сутки составит +9, +14 градусов, по востоку до +3 градусов, днем +24, +29 градусов.

Читайте также:
Заморозки до -7, ветер до 17 м/c и чрезвычайную пожароопасность обещают в БашкирииЧрезвычайная ситуация: в Башкирии запретили посещение всех лесов до 9 сентябряВ Уфе снят режим чрезвычайной ситуации
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Погода#Сельское хозяйство#Общество#Чрезвычайное положение
Подпишитесь
Как попить из сортира: что говорят о поведении Газманова на озерах в Соль-Илецке
Сегодня, 09:36
Вонь въелась в плитку: школа в Башкирии опозорилась своим туалетом на всю Россию
Сегодня, 08:50
Раскрыты личности четверых погибших в страшном пожаре в Башкирии
Сегодня, 04:55
«Башнефть» увеличивает импортонезависимость
Сегодня, 07:11
Онлайн-решение бизнес-вопросов: где найти оборудование в интернете
Сегодня, 05:00