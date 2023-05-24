Ситуация серьезная: ЧС ввели в 31 районе Башкирии

Напомним, ранее в МЧС по республике предупредили об усилении ветра до 14 метров в секунду. В ведомстве также сообщили, что температура воздуха ночью в ближайшие сутки составит +9, +14 градусов, по востоку до +3 градусов, днем +24, +29 градусов.