Ситуация серьезная: ЧС ввели в 31 районе Башкирии

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В 31 районе Башкирии ввели режим ЧС из-за заморозков. Режим чрезвычайной ситуации продлится до 5 июня. Соответствующее распоряжение за подписью Радия Хабирова былоранее опубликовано на портале правовой информации.
Режим вводится в Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Аургазинском, Бакалинском, Белебеевском, Белокатайском, Бирском, Благоварском, Буздякском, Гафурийском, Давлекановском, Дуванском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Краснокамском, Кигинском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Миякинском, Нуримановском, Салаватском, Туймазинском, Уфимском, Чекмагушевском, Чишминском и Шаранском районах.
Помимо этого на территории данных муниципалитетов будет установлен региональный уровень реагирования. Органы власти и руководители отраслевых организаций и фермерских хозяйств получили рекомендации о принятии мер, направленных на минимизацию последствий от неблагоприятных погодных условий.
Напомним, ранее в МЧС по республике предупредили об усилении ветра до 14 метров в секунду. В ведомстве также сообщили, что температура воздуха ночью в ближайшие сутки составит +9, +14 градусов, по востоку до +3 градусов, днем +24, +29 градусов.