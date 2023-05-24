Россия начнет экспортировать пшено и лекарственные травы в Китай

Кроме того, были подписаны другие соглашения, включая меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития России и министерством коммерции Китая с целью углубления инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами. Стороны также согласовали взаимное стимулирование предприятий к участию в совместных мероприятиях, выставках и ярмарках в различных областях, начиная от предпринимательства до медицины.