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Риэлторы рассказали, стоит ли ждать снижения цен на жилье в ближайшее время

24 мая 2023, 16:23
Фото: 1MI
На фоне снижения спроса на новое жилье реклама обещает уникальные условия, в том числе и обвал цен. Девелоперы, в надежде продать недвижимость, готовы пойти на любые ухищрения, даже используют спам-звонки.

По информации? полученной от агентства «ИНКОМ-Недвижимость», в апреле средняя стоимость квадратного метра жилья в старой Москве в апреле составила 346,6 тыс. рублей, а в Новой Москве цена «квадрата», немного, но снизилась, всего на 2% за месяц (до 228,1 тыс. руб. в апреле). В Подмосковном регионе средняя стоимость метра также немного снизилась на 0,3% за месяц (до 172,2 тыс. руб.). Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, несмотря на рекламу, застройщики не спешат снижать цены. Так, средняя цена новостройку в Москве с января по апрель нынешнего года выросла на 3,7%.

Формально девелоперы цены не снижают, но рынок наполнен информацией о различных акциях и спецпредложениях, сообщила главный аналитик ГК МИЭЛЬ Екатерина Бережнова: «С учетом дисконта на новые квартиры экономкласса в Москве в апреле 2023 года цены на них были на 10% ниже, чем до начала спецоперации на Украине. В комфорт-классе — на 5%. В среднем же цены, по которым квартиры в итоге продаются, ниже заявленных примерно на 7%».

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