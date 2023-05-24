Риэлторы рассказали, стоит ли ждать снижения цен на жилье в ближайшее время

Формально девелоперы цены не снижают, но рынок наполнен информацией о различных акциях и спецпредложениях, сообщила главный аналитик ГК МИЭЛЬ Екатерина Бережнова: «С учетом дисконта на новые квартиры экономкласса в Москве в апреле 2023 года цены на них были на 10% ниже, чем до начала спецоперации на Украине. В комфорт-классе — на 5%. В среднем же цены, по которым квартиры в итоге продаются, ниже заявленных примерно на 7%».