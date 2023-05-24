Риэлторы рассказали, стоит ли ждать снижения цен на жилье в ближайшее время

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
По информации? полученной от агентства «ИНКОМ-Недвижимость», в апреле средняя стоимость квадратного метра жилья в старой Москве в апреле составила 346,6 тыс. рублей, а в Новой Москве цена «квадрата», немного, но снизилась, всего на 2% за месяц (до 228,1 тыс. руб. в апреле). В Подмосковном регионе средняя стоимость метра также немного снизилась на 0,3% за месяц (до 172,2 тыс. руб.). Об этом пишет NEWS.ru.
По мнению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, несмотря на рекламу, застройщики не спешат снижать цены. Так, средняя цена новостройку в Москве с января по апрель нынешнего года выросла на 3,7%.
Формально девелоперы цены не снижают, но рынок наполнен информацией о различных акциях и спецпредложениях, сообщила главный аналитик ГК МИЭЛЬ Екатерина Бережнова: «С учетом дисконта на новые квартиры экономкласса в Москве в апреле 2023 года цены на них были на 10% ниже, чем до начала спецоперации на Украине. В комфорт-классе — на 5%. В среднем же цены, по которым квартиры в итоге продаются, ниже заявленных примерно на 7%».